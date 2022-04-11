Информацию о трудовых отношениях можно получить с помощью чат-бота – Свириденко

Юлия Свириденко: Для правительства сегодня одна из приоритетных задач – максимально обеспечить работой всех трудоспособных граждан Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

Чат-бот ответит на вопросы, возникающие у граждан о принятии и увольнении с работы, режиме рабочего времени, отпуске, оплате труда, гарантиях для защитников Украины, ведении документации и представлении отчетности, проверке и ответственности за нарушения.

"Простой нативный интерфейс поможет быстро сориентироваться и узнать все, что вас интересует", – отметила Свириденко.

По ее словам, благодаря @TrudEconomBot украинцы будут знакомы с новым трудовым законодательством и найдут для себя самые оптимальные пути адаптации к реалиям военной экономики.

"Для правительства сегодня одна из приоритетных задач – максимально обеспечить работой всех трудоспособных граждан, чтобы восстановить экономическую активность и укрепить нашу способность сопротивляться и побеждать российских агрессоров", – подчеркнула она.