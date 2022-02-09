Иностранные инвесторы выкупили у "Инвестохиллс Веста" портфель долгов банков-банкротов

По информации пресс-службы, это стало первой значительной сделкой в Украине по портфельной покупке корпоративных NPL иностранными инвесторами. В компании отметили, что по состоянию на 2022 год портфель активов под управлением Emso Asset Management Limited и APartners Capital Investment Management Limited в разных странах мира составляет около $10 млрд. После покупки активов ФК "Инвестохиллc Веста" зарубежные инвесторы будут контролировать диверсифицированный портфель проблемных активов на сумму более 50 млрд грн.

"Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, данная сделка – это кредит доверия иностранных инвесторов к Украине как к государству в целом и к украинской экономике в частности. Нам удалось привлечь стратегических партнеров, которые ориентированы на долгосрочное сотрудничество и развитие финансовых рынков в Украине", – сказал партнер группы компаний "Инвестохиллс" и один из ее основных украинских инвесторов Михаил Бакуненко.

Он добавил, что иностранные инвесторы готовы инвестировать в украинский рынок NPL еще $100 млн в 2022 году. В компании считают, что приток инвестиций в эту сферу дает возможность банкам, в том числе государственным, эффективно и качественно очищать свои балансы.

"Мы продали все наши портфели корпоративного NPL, кроме нескольких незначительных, во всех отраслях и всех регионах Украины, за исключением Крыма. При этом в результате сделки группа "Инвестохиллc" не уходит с рынка NPL, хотя и значительно изменит формат своей работы – мы приняли на себя обязательства, что управление существующими портфелями, а также все новые сделки с корпоративными долгами мы будем проводить исключительно под эгидой инвестиционного фонда "Хелиантус", – рассказал управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллc" Андрей Волков.