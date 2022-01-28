"В делах должны фигурировать руководители и собственники". Финансист Волков рассказал о схемах вывода денег из неплатежеспособных банков

Большинство решений в банках принимаются коллегиально, и крупные операции без одобрения со стороны председателя правления, наблюдательного совета и собственников невозможны, отметил Основатель и партнер группы компаний "Инвестохиллс" Фото: depositphotos.com

По его словам, одна из самых популярных схем, которая встречалась чуть ли не в каждом втором неплатежеспособном банке, – вывод средств на корреспондентские счета иностранных банков.

"Эти средства использовались для залога под кредит для подконтрольной иностранной компании, которая впоследствии заводила деньги обратно в Украину, но уже как взнос в капитал банка от "иностранного инвестора" или просто оставляла деньги за рубежом в распоряжении собственников банка", – объяснил финансист.

Еще одна популярная схема – выдача кредитов компаниям-"пустышкам", связанным с собственниками банка. Такие компании, как правило, не имели ликвидных активов, не могли предоставить залог, но при этом получали огромные суммы, которые никак не соотносились с их финансовым состоянием. Именно такую схему, по словам Волкова, использовали бывшие владельцы "ПриватБанка" и банка "Надра".

В третьей схеме фигурировали вполне жизнеспособные и платежеспособные компании. Они получали кредит, после чего заемщик входил в сговор с руководством и собственниками банка и выводил залоги.

"Как правило, это происходило тогда, когда банк был на грани банкротства и недобросовестные клиенты решали воспользоваться плачевной ситуацией, в которой находилось финучреждение", – отметил бизнесмен.

Также массово использовалась схема, которую применяли непосредственно перед введением временной администрации в банк, – это так называемый взаимозачет, или "схлопывание", когда за счет депозитов третьих лиц происходило погашение кредитов. Руководство банков либо уже временные администраторы проводили такие сделки без фактического наличия денег на корреспондентском счете банка, кредит "погашался" за счет депозита просто "на бумаге", так как денег в банке уже не было.

"Мы в "Инвестохиллс" очень часто сталкиваемся с такими должниками, которые считают, что, "схлопнув" свой кредит с чьим-то депозитом, они банку уже ничего не должны. Но эти кредиты никуда не делись, и долг остается "висеть" на заемщике", – добавил Волков.

Он подчеркнул, что менеджеры банков не могут сами, без участия собственников и высших руководителей, провести такие схемы.

"Например, в отчете сказано, что заместитель председателя одного из банков вывел 2,5 млрд грн, а директор финансового департамента другого банка – несколько сотен миллионов гривен. Такое заявление, скорее всего, не отвечает действительности, потому что единолично подобную схему в банке никто реализовать не сможет. Большинство решений в банках принимаются коллегиально, и крупные операции без одобрения со стороны председателя правления, наблюдательного совета и собственников попросту невозможны. Даже если подобные прецеденты имели место, в деле должны фигурировать не зампреды и не директора департаментов, а руководители банков и их собственники, которые формально или неформально, но точно в этих схемах участвовали", – объяснил эксперт.