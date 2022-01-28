ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"В делах должны фигурировать руководители и собственники". Финансист Волков рассказал о схемах вывода денег из неплатежеспособных банков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство решений в банках принимаются коллегиально, и крупные операции без одобрения со стороны председателя правления, наблюдательного совета и собственников невозможны, отметил Основатель и партнер группы компаний "Инвестохиллс"
Большинство решений в банках принимаются коллегиально, и крупные операции без одобрения со стороны председателя правления, наблюдательного совета и собственников невозможны, отметил Основатель и партнер группы компаний "Инвестохиллс"
Фото: depositphotos.com

Основатель и партнер группы компаний "Инвестохиллс" Андрей Волков рассказал о наиболее популярных схемах, которые использовались для разворовывания денег из неплатежеспособных банков в Украине. Об этом он написал в своей колонке на Mind.ua, комментируя отчет Офиса генпрокурора о расследовании уголовных производств по ликвидированным банкам.

По его словам, одна из самых популярных схем, которая встречалась чуть ли не в каждом втором неплатежеспособном банке, – вывод средств на корреспондентские счета иностранных банков. 

"Эти средства использовались для залога под кредит для подконтрольной иностранной компании, которая впоследствии заводила деньги обратно в Украину, но уже как взнос в капитал банка от "иностранного инвестора" или просто оставляла деньги за рубежом в распоряжении собственников банка", – объяснил финансист.

Еще одна популярная схема – выдача кредитов компаниям-"пустышкам", связанным с собственниками банка. Такие компании, как правило, не имели ликвидных активов, не могли предоставить залог, но при этом получали огромные суммы, которые никак не соотносились с их финансовым состоянием. Именно такую схему, по словам Волкова, использовали бывшие владельцы "ПриватБанка" и банка "Надра".

В третьей схеме фигурировали вполне жизнеспособные и платежеспособные компании. Они получали кредит, после чего заемщик входил в сговор с руководством и собственниками банка и выводил залоги. 

"Как правило, это происходило тогда, когда банк был на грани банкротства и недобросовестные клиенты решали воспользоваться плачевной ситуацией, в которой находилось финучреждение", – отметил бизнесмен. 

Также массово использовалась схема, которую применяли непосредственно перед введением временной администрации в банк, – это так называемый взаимозачет, или "схлопывание", когда за счет депозитов третьих лиц происходило погашение кредитов. Руководство банков либо уже временные администраторы проводили такие сделки без фактического наличия денег на корреспондентском счете банка, кредит "погашался" за счет депозита просто "на бумаге", так как денег в банке уже не было. 

"Мы в "Инвестохиллс" очень часто сталкиваемся с такими должниками, которые считают, что, "схлопнув" свой кредит с чьим-то депозитом, они банку уже ничего не должны. Но эти кредиты никуда не делись, и долг остается "висеть" на заемщике", – добавил Волков. 

Он подчеркнул, что менеджеры банков не могут сами, без участия собственников и высших руководителей, провести такие схемы.

"Например, в отчете сказано, что заместитель председателя одного из банков вывел 2,5 млрд грн, а директор финансового департамента другого банка – несколько сотен миллионов гривен. Такое заявление, скорее всего, не отвечает действительности, потому что единолично подобную схему в банке никто реализовать не сможет. Большинство решений в банках принимаются коллегиально, и крупные операции без одобрения со стороны председателя правления, наблюдательного совета и собственников попросту невозможны. Даже если подобные прецеденты имели место, в деле должны фигурировать не зампреды и не директора департаментов, а руководители банков и их собственники, которые формально или неформально, но точно в этих схемах участвовали", – объяснил эксперт.

Контекст:

31 декабря 2021 года Офис генерального прокурора обнародовал отчет о результатах уголовного преследования бывших владельцев и топ-менеджеров банков, признанных банкротами. Как сообщили в пресс-службе, с 2014 года досудебное расследование проводили по 2000 делам, связанным с обанкротившимися банками. Следствие продолжается еще по 450 делам. 

Теги: банки, Андрей Волков, Инвестохиллс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере G
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье няни
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье няни
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом
"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом
  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати"
  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати" G
"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке
"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке
"Ух, какая милфочка", "Выразительные глаза". 40-летняя Ребрик показала голую грудь
"Ух, какая милфочка", "Выразительные глаза". 40-летняя Ребрик показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (223064)
2
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (112505)
3
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (108145)
4
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (76353)
5
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (74584)
6
"Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой (65206)
7
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (63803)
8
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы (63378)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS