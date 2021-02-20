Иностранный инвестор через суд вынужден был приостановить покупку спиртзавода в Украине

По данным компании "СП Zernoff", в ходе осмотра Марыливского МПД госпредприятия "Укрспирт" выяснили, что на предприятии отсутствовало ценное оборудование – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

Победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Марыливского МПД госпредприятия "Укрспирт" – молдавская компания "СП Zernoff" обратилась в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного несовпадения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 11 января 2021 года, пишут "Українські новини".

По данным компании, в ходе осмотра спиртзавода на предприятии отсутствовало ценное оборудование – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

"По состоянию на дату подачи данного иска проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует тому перечню имущества, описаному в договоре и информационном сообщении объекта приватизации, опубликованном ранее в электронной торговой системе", – говорится в решении суда.

В иске компания просила суд уменьшить стоимость товара согласно договору купли-продажи, а также подала заявление об обеспечении иска. Суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить сделку, согласно которой в госбюджет Украины должно было поступить 144 млн грн.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть на самом деле. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", – заявил совладелец СП Zernoff Юрий Дьячук.

Как пишет агентство, на прошлой неделе ООО "Регион комплект", победитель аукциона по приватизации Кобыловолоцкого завода "Укрспирта", отказался от сделки из-за долгов самого "Укрспирта".

"При таких обстоятельствах законные права покупателя вступить в право собственности на приобретенное имущество могут быть отсрочены на неопределенный срок из-за долговых обязательств самого "Укрспирта" перед третьими лицами, не указанными в договоре купли-продажи. В связи с этим требуем разорвать договор малой приватизации объекта ГП "Укрспирт" и вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 млн грн", – говорится в письме компании к Фонду госимущества Украины.

1 июля вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта. В сентябре 2020 года Фонд госимущества сообщил, что начинает приватизацию предприятий спиртовой отрасли.