"Инвестиции в победу Украины". Минфин сообщил о размещении военных облигаций на сумму 5,5 млрд грн

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения бюджетный дефицит в Украине составлял, по данным президента Владимира Зеленского, $5 млрд ежемесячно.

Для поддержки Украины Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов, отмечал в конце декабря министр финансов Украины Сергей Марченко.

В 2023 году дефицит госбюджета Украины прогнозируется на уровне $3 млрд ежемесячно, сообщали в Минфине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 декабря заявлял, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.