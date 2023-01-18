"Инвестиции в победу Украины". Минфин сообщил о размещении военных облигаций на сумму 5,5 млрд грн

Номинальный уровень доходности ОВГЗ составляет от 11% (оборот – 168 дней) до 16% (420 дней).
В Facebook Минфин назвал это "инвестициями в победу Украины".
"Сегодня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму более 5,5 млрд грн. Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", – говорится в посте.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
В первые месяцы после полномасштабного вторжения бюджетный дефицит в Украине составлял, по данным президента Владимира Зеленского, $5 млрд ежемесячно.
Для поддержки Украины Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.
В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов, отмечал в конце декабря министр финансов Украины Сергей Марченко.
В 2023 году дефицит госбюджета Украины прогнозируется на уровне $3 млрд ежемесячно, сообщали в Минфине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 декабря заявлял, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.