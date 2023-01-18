ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Инвестиции в победу Украины". Минфин сообщил о размещении военных облигаций на сумму 5,5 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деньги инвесторов поддерживают ВСУ, отметили в Минфине
Деньги инвесторов поддерживают ВСУ, отметили в Минфине
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В государственный бюджет Украины привлекли облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,543 млн грн. Об этом 17 января проинформировало (.doc) Министерство финансов Украины.

Номинальный уровень доходности ОВГЗ составляет от 11% (оборот – 168 дней) до 16% (420 дней).

В Facebook Минфин назвал это "инвестициями в победу Украины".

"Сегодня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму более 5,5 млрд грн. Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", – говорится в посте.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/pfbid02qupLaq1TDAPqpEn6Z4FrzReVzbc3o4ewVBALwx6CS2BiQq9iMWg78zwYRztemz6Yl

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения бюджетный дефицит в Украине составлял, по данным президента Владимира Зеленского, $5 млрд ежемесячно.

Для поддержки Украины Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов, отмечал в конце декабря министр финансов Украины Сергей Марченко.

В 2023 году дефицит госбюджета Украины прогнозируется на уровне $3 млрд ежемесячно, сообщали в Минфине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 декабря заявлял, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, экономика, бюджет, Министерство финансов, Вооруженные силы Украины, доходы, облигации, деньги, финансы, ОВГЗ, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (341492)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (107490)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (94702)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (75683)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (74449)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (45562)
7
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (39019)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (37378)
 
 
 
 