Исполнительная служба взыскала 586 млн грн задолженности по зарплате – Минюст

В течение августа – сентября в Украине сократились долги по выплате зарплат почти на 8% Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На прошлой неделе исполнители взыскали 7,8 млн грн в пользу 420 граждан.

"Наибольшая сумма – 2,4 млн грн – взыскана в Днепропетровской области в пользу 87 работников. Долг взыскан со счетов должников и от реализации имущества. 1,1 млн грн в пользу 105 работников взыскали во Львовской области со счетов должника. Исполнительные производства были открыты в ноябре", – уточнили в релизе.

В Киеве исполнительная служба взыскала 1,1 млн грн в пользу 42 работников.