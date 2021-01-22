Из-за невыгодных контрактов с застройщиками государство может потерять 12 тыс. квартир, которые могли получить военные и льготники – нардеп Юрченко

В обмен на земли государственного агропредприятия "Пуща-Водица", которые застраиваются жильем, государство в лице предприятия и Фонда госимущества должно получить свою долю квартир, но подписанные по этому поводу договоры невыгодны государству, пишет внефракционный нардеп Александр Юрченко.

Александр Юрченко: Государство недополучит примерно две трети того, что должно было получить по тем объектам, которые уже строятся на землях "Пущи- Водицы" Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Государство недополучит 12 тыс. квартир в результате подписания невыгодных контрактов на застройку земли в Пуще-Водице в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook 21 января заявил нардеп Александр Юрченко.

"Есть такое государственное агропредприятие "Пуща-Водица", руководит им Фонд государственного имущества Украины. ГП имеет большие массивы земли в Киеве и вокруг него – и эта земля имеет большую стоимость для девелоперов. Последние минимум 7–10 лет за эти участки идет ожесточенная борьба застройщиков, которые хотят построить там миллионы квадратных метров жилья. В сторону этого района – на Виноградарь – сейчас киевская власть строит метро. В обмен на землю государство в лице предприятия и Фонда госимущества должно получить свою долю жилья. По состоянию на сейчас госпредприятие "Пуща-Водица" имеет крайне невыгодные и явно коррупционные сделки с застройщиком. По этим соглашениям государство недополучит тысячи квартир", – написал Юрченко.

По данным политика, в целом под застройку уже передано 306,5 гектаров земли агрокомбината "Пуща-Водица", на площади в 80 га уже ведется строительство. Еще на 119 га строительство скоро начнется, сейчас там идет так называемая нулевая стадия – проектирование, получение разрешений и т.д. Распределение квартир происходит на стадии завершения проектной документации и получения разрешений на строительство.

"По инвестиционным договорам "Пущи-Водицы" средневзвешенная доля государства составляет 4,7% жилой площади объектов. Притом что среднерыночная доля собственника земли – 15%. То есть государство недополучит примерно две трети того, что должно было получить по тем объектам, которые уже строятся на землях "Пущи- Водицы", – посчитал нардеп.

По его данным, уже распределены площади 57,4 тыс. м², на них строительство уже начато, еще примерно 117 тыс. м² государство недополучит по среднерыночным показателям.

"В деньгах эти 117 тыс. м² – это примерно 2,3 млрд грн (если считать по средневзвешенной цене в 21 тыс. грн за м² без НДС для объектов, введенных в эксплуатацию, и 18 тыс. грн без НДС для тех, что на стадии строительства). В квартирах – это от 2,5 до 3 тыс. однокомнатных квартир, – утверждает народный депутат. – Ориентировочная площадь объектов на нулевой стадии (строительство еще не начато) – 4116 тыс. м², доля государственного предприятия – 191 тыс. м², недополучено примерно 426 тыс. м². То есть на наших глазах государство планируют "кинуть" еще примерно на 9–10 тыс. однокомнатных квартир по ценам на нулевой стадии. В деньгах это примерно 5,2 млрд грн. В общем только на застройке земли одного госпредприятия государство уже "кинули" на 2,3 млрд и планируют еще "докинуть" на 5,2 млрд. В целом сумма убытков выходит 7,5 млрд грн, или примерно 12 тыс. однокомнатных квартир", – заявил Юрченко.

Он отметил, что это жилье могли бы получить те, кто годами стоит в очередях на жилье – военные, родственники погибших, бывшие заложники боевиков, переселенцы, врачи и учителя.

"Это долг государства перед теми, на кого оно опирается. В Фонде госимущества это никого не волнует. В декабре состоялся конкурс на должность директора агрокомбината "Пуща-Водица", выиграл Юрий Иоананов. С нетерпением жду, как председатель Фонда госимущества [Дмитрий] Сенниченко с Иоанановым инициируют разрыв или пересмотр договоров с застройщиком в пользу государства, – заявил политик. – В очередной раз убеждаюсь в том, что НАБУ преследует только невинных! Очень прошу господина [директора НАБУ Артема] Сытника, которого официально признали коррупционером, наконец обратить внимание на настоящие, а не выдуманные преступления, совершенные госслужащими (если он еще не в "доле").