"Произошла словесная перепалка". В полиции утверждают, что нардепа Юрченко не избивали

Конфликт между внефракционным народным депутатом Александром Юрченко и двумя мужчинами произошел из-за того, что нардеп не смог проехать на своем автомобиле, сообщили в полиции Киева.

В полиции считают, что инцидент с участием Юрченко, скорее всего, исчерпан Фото: Олександр Юрченко / Facebook

В полиции опровергли информацию об избиении внефракционного народного депутата Александра Юрченко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Голосеевском районном управлении полиции Киева.

"На месте работают правоохранители, устанавливают обстоятельства события. По линии 102 поступила информация не об избиении депутата, а о хулиганских действиях", – рассказали в полиции.

При этом источник агентства уточнил, что конфликт между Юрченко и двумя мужчинами произошел из-за того, что депутат не смог проехать на своем автомобиле. В итоге произошла словесная перепалка, однако избиения нардепа не было.

"Скорее всего, инцидент исчерпан, разобрались на месте", – отметил собеседник.

Сегодня "Обозреватель" со ссылкой на источник сообщил о том, что в Киеве избили Юрченко. По данным издания, нападавшие на нардепа якобы скрылись с места инцидента на автомобиле.

5 ноября в Верховной Раде Юрченко подрался с исключенным из парламентской фракции "Слуги народа" нардепом Гео Леросом. После потасовки Юрченко написал на Лероса заявление в Офис генпрокурора.

21 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. По данным Национального антикоррупционного бюро, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на него надели электронный браслет. 4 ноября с нардепа браслет сняли.

Фракция "Слуга народа" 1 сентября исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации".