Нардепы Лерос и Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады

Исключенные из фракции партии "Слуга народа" депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко устроили потасовку в Верховной Раде. Лерос сообщил, что Юрченко набросился на него "с кулаками и ксенофобскими высказываниями". А тот заявил, что Лерос напал на него сзади и бил ногами по голове.

Юрченко: Примерно в 11.30 на меня напал брехло и провокатор Гео Лерос Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают в получении взятки, 5 ноября написал в Facebook, что в Верховной Раде на него напал исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос.

"Примерно в 11.30 на меня напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы... Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то", – отметил Юрченко.

Нардеп Лерос 5 ноября сообщил, что Юрченко набросился на него "с кулаками и ксенофобскими высказываниями".

"Когда преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента, мы получаем бандитское государство. Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, сегодня эта бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека", – подчеркнул Лерос.

На видео, которое Лерос опубликовал чуть позже, Юрченко говорит, что Лерос напал на него сзади и бил ногами по голове.

"Кто-то отрабатывает новый "кусочек пирога", – прокомментировал Лерос свой пост.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар также написала о конфликте, который произошел между Юрченко и Леросом.

"В Раде страсти угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Geo Leros... Юрченко считает, что именно Лерос навредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн". История с Юрченко – это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти", – считает Сюмар.

4 ноября с нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, сняли электронный браслет.

21 сентября 2020 года ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на него надели электронный браслет.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".