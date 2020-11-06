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Юрченко после драки с Леросом написал на него заявление

Исключенные из парламентской фракции "Слуга народа" депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко накануне устроили потасовку в Верховной Раде. По словам Юрченко, тяжесть нанесенных ему телесных повреждений установит судмедэкспертиза.

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Юрченко: Вынесение приговора для народного депутата закончится для него лишением мандата!
Юрченко: Вынесение приговора для народного депутата закончится для него лишением мандата!
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Исключенные из парламентской фракции "Слуга народа" депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко 5 ноября устроили потасовку в Верховной Раде. Юрченко на своей странице в Facebook заявил, что написал на Лероса заявление в Офис генпрокурора.

"Сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом вносятся в ЕРДР генеральным прокурором. Именно поэтому обратился с заявлением в Офис генерального прокурора о нанесении мне телесных повреждений Курехяном Геворгом Багратовичем, более известным под псевдонимом Део Ланос или Гео Лерос", – отметил Юрченко.

Он подчеркнул, что тяжесть нанесенных ему телесных повреждений установит следствие и судебная медицинская экспертиза.

"Вынесение приговора для народного депутата закончится для него лишением мандата! Как минимум 200 депутатов, которые исключили его из фракции, считают, что такой непорядочный человек не может пользоваться статусом народного депутата", – утверждает Юрченко.

https://www.facebook.com/yurchenko211/posts/3921667377862580

21 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. По данным Национального антикоррупционного бюро, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на него надели электронный браслет. 4 ноября с нардепа браслет сняли.

Фракция "Слуга народа" 1 сентября исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Теги: драка, депутаты, Гео Лерос, Слуга народа, Александр Юрченко, Офис генпрокурора
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