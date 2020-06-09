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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Из-за схем в налоговой и на таможне Украина в год теряет $8 млрд. А потом мы идем брать в долг у МВФ $5 млрд – экономист Атаманюк

За предоставление каждого транша Международный валютный фонд "насилует" правовую систему Украины. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

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Атаманюк: Мы сами позволяем кому-то воровать деньги
Атаманюк: Мы сами позволяем кому-то воровать деньги
Фото: Level UP Ukraine / Facebook

Из-за схем в украинской налоговой и на таможне страна ежегодно теряет $8 млрд, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

"За счет схем в налоговой и на таможне мы в год теряем около 200 млрд грн, а это $8 млрд. Мы сами позволяем кому-то воровать деньги, чтобы пойти и взять в долг $5 млрд и чтобы за это изнасиловали правовую систему нашей страны? Это государственная политика?" – отметил Атаманюк.

Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк. Читайте полную версию интервью

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить до $3,5 млрд, а общий объем программы составляет $5 млрд. Совет директоров МВФ планирует одобрить финансирование в рамках программы stand-by на заседании 9 июня.

Официально меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ пока не опубликован. По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

4 июня спикер Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что МВФ намерен оказать помощь Украине во время кризиса.

Теги: Украина, МВФ, таможня, Государственная налоговая служба Украины, Юрий Атаманюк
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