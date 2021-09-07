Кабмин подаст в парламент проект госбюджета до 15 сентября – представитель правительства в Раде

"Госбюджет на 2022 год будет подан в соответствии с императивной нормой ст. 153 Регламента Верховной Рады. То есть Кабмин до 15 сентября подаст госбюджет, который будет максимально учитывать интересы общества. В нем также серьезное внимание будет уделено образовательной сфере, "Большому строительству", инфраструктурным проектам", – сказал он.

Контекст: Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. В нем доходы установлены на уровне 1,098 трлн грн, а расходы – 1,335 трлн грн. Предельный объем дефицита – 246,6 млн грн. Согласно украинскому законодательству, до 15 сентября документ должны передать на рассмотрение Верховной Рады.