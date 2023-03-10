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Кабмин Украины сменил главу Госэнергоэффективности. Теперь им будет руководить глава Николаевского облсовета

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Замазеева: Помните, я показывала энергопозитивный дом в Страсбурге? Я хочу, чтобы таким домом стала вся Украина
Замазеева: Помните, я показывала энергопозитивный дом в Страсбурге? Я хочу, чтобы таким домом стала вся Украина
Фото: Ганна Замазєєва / Facebook

Кабинет министров Украины 10 марта сменил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Замазеева – председательница Николаевского областного совета, была избрана от партии "Слуга народа". Учредительница Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, зампредcедателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Украины.

До Замазеевой Госэнергоэффективности возглавлял с августа 2021 года финансист Валерий Безус. Конкурс он выиграл еще в январе 2020 года, сообщало Минэнерго, но правительство назначило его только спустя полтора года. 

Причины его увольнения в Кабмине не сообщали. 

Замазеева прокомментировала свое назначение в Telegram.

"Чем я буду заниматься на новой должности? Задач множество, но попробую ответить кратко. Помните, я показывала энергопозитивный дом в Страсбурге, производящий больше энергии, чем потребляющий? Я хочу, чтобы таким домом стала вся Украина. Чтобы люди жили в теплых домах и при этом меньше платили за коммунальные услуги, дышали более чистым воздухом", – написала она. 

Кроме того, Замазеева пообещала жителям Николаева и области, что "остается с ними", и продолжит делать все от нее зависящее, чтобы регион развивался. 

Контекст:

Госэнергоэффективности – центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, правительство, Николаевская область, энергосбережение, Госэнергоэффективности, назначение, Кабмин, Анна Замазеева
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