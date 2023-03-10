Кабмин Украины сменил главу Госэнергоэффективности. Теперь им будет руководить глава Николаевского облсовета

Замазеева: Помните, я показывала энергопозитивный дом в Страсбурге? Я хочу, чтобы таким домом стала вся Украина Фото: Ганна Замазєєва / Facebook

Замазеева – председательница Николаевского областного совета, была избрана от партии "Слуга народа". Учредительница Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, зампредcедателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Украины.

До Замазеевой Госэнергоэффективности возглавлял с августа 2021 года финансист Валерий Безус. Конкурс он выиграл еще в январе 2020 года, сообщало Минэнерго, но правительство назначило его только спустя полтора года.

Причины его увольнения в Кабмине не сообщали.

Замазеева прокомментировала свое назначение в Telegram.

"Чем я буду заниматься на новой должности? Задач множество, но попробую ответить кратко. Помните, я показывала энергопозитивный дом в Страсбурге, производящий больше энергии, чем потребляющий? Я хочу, чтобы таким домом стала вся Украина. Чтобы люди жили в теплых домах и при этом меньше платили за коммунальные услуги, дышали более чистым воздухом", – написала она.

Кроме того, Замазеева пообещала жителям Николаева и области, что "остается с ними", и продолжит делать все от нее зависящее, чтобы регион развивался.