Гросси во второй раз стал гендиректором МАГАТЭ

Второй срок Гросси начнется 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года Фото: iaea.org

Второй срок Гросси начнется 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Впервые он занял эту должность 2 декабря 2019 года.

"Я глубоко польщен единогласным решением Совета назначить меня на новый срок и очень благодарен за доверие, которое государства-члены продолжают оказывать мне как главе этой поистине замечательной организации. Это происходит в то время, когда перед нами стоит множество серьезных задач, и я полностью привержен тому, чтобы продолжать делать все от меня зависящее для выполнения важнейшей миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", – прокомментировал назначение Гросси.