Гросси во второй раз стал гендиректором МАГАТЭ

Второй срок Гросси начнется 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Впервые он занял эту должность 2 декабря 2019 года.
"Я глубоко польщен единогласным решением Совета назначить меня на новый срок и очень благодарен за доверие, которое государства-члены продолжают оказывать мне как главе этой поистине замечательной организации. Это происходит в то время, когда перед нами стоит множество серьезных задач, и я полностью привержен тому, чтобы продолжать делать все от меня зависящее для выполнения важнейшей миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", – прокомментировал назначение Гросси.
МАГАТЭ – международная организация создана в соответствии с решением ООН, входит в систему ООН и работает над развитием сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основание в 1957 году. Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия).
1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек побывала на оккупированной россиянами ЗАЭС. На станции остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.