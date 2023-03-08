Кабмин назначил врио главы Госинспекции архитектуры и градостроительства. Предыдущий стал директором НАБУ

Новицкий является директором департамента сервисных услуг ГИАГ.

Прежнего главу Госинспекции Семена Кривоноса правительство 6 марта назначило директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Он возглавлял ГИАГ с мая 2021 года.

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Им предусмотрены ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание Государственной инспекции градостроительства Украины.

19 мая 2021 года главой ГИАГ назначили Семена Кривоноса, а в сентябре Кабмин окончательно утвердил ликвидацию ГАСИ и передал ее полномочия ГИАГ.

В декабре 2021 года Кабмин отменил реформу. Согласно постановлению №1340 от 23 декабря, правительство ликвидировало Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, зато постановило создать Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.