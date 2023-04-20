Кабмин упростил выплаты пенсий за рубежом

Согласно изменениям, внесенным в постановление "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения", предусмотрена процедура дистанционного восстановления выплат, а также перечисление пенсий украинцам, временно проживающим за границей, путем международных переводов.

У пенсионеров, выехавших временно за границу, появилась возможность:

получать пенсионные выплаты за рубежом путем международного перевода через "Укрпошту". В Минсоцполитики отмечают, что это особенно актуально для людей, у которых нет счетов, открытых в украинских банках;

восстановить без приезда в Украину выплату пенсии, которая была прекращена в период военного положения, путем направления соответствующего заявления по почте. Ранее это было возможно возможно только при личном посещении ПФУ;

подавать заявление о выплате пенсии или денежной помощи через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием электронной подписи вместе с удаленным открытием текущего счета, также без необходимости личного посещения банка.