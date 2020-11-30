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Карасев: После арбитража с китайцами Украина останется и без авиастроения, и без $3,5 млрд

Бизнесмен Александр Ярославский пытается докричаться до Офиса президента и Кабмина, чтобы уговорить власть свернуть с опасного пути в отношениях с инвесторами "Мотор Січі", заявил политолог Вадим Карасев.

Большая часть сотрудников ПАО "Мотор Січ" находятся в вынужденных отпусках
Большая часть сотрудников ПАО "Мотор Січ" находятся в вынужденных отпусках
Фото: zv.zp.ua

Украинская власть должна прислушаться к словам основателя и президента группы DCH Александра Ярославского, который в конце прошлой недели обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, спикеру и главам фракций Верховной Рады с призывом принять необходимые меры, чтобы Украина избежала международного арбитража с китайскими инвесторами ПАО "Мотор Січ" и возмещения им $3,5 млрд ущерба. Об этом заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, пишет "112 Украина".

"Раз Ярославский обратился к Зеленскому по "Мотор Січі", значит, китайцы больше не настроены договариваться, они настроены идти в арбитраж и добиваться уплаты Украиной $3,5 млрд. Их ресурс терпения исчерпан. А учитывая уровень юристов, которых они наняли, им не слишком сложно будет добиться решения в свою пользу. Когда частные инвесторы покупают акции частной компании, а потом четыре года лишены возможности ею управлять из-за действий СБУ, Генпрокуратуры и АМКУ, это легко квалифицируется как экспроприация инвестиций", – считает Карасев.

По информации главного редактора Ukraine Business News и бывшего корреспондента The New York Times Джеймса Брука, интересы представителей КНР в инвестиционном споре с Украиной будут защищать три юридические фирмы из числа самых известных в мире, сильных в вопросах международного арбитража и связанных с американским истеблишментом. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом Брук писал в колонке для "НВ Бизнес".

Карасев считает, что у Китая сейчас появляется время на поиск альтернатив украинским двигателям.

"Вашингтон ослабит санкционную хватку против Пекина, в том числе в сфере технологического усиления. И теперь "Мотор Січ" и ее коллектив из десятков тысяч людей – забота только Украины", – объяснил политолог.

Самым удивительным он назвал безразличие политического класса к судьба предприятия.

"Ярославский – единственный человек в этой стране, который пытается буквально докричаться до Банковой и Печерских холмов, чтобы уговорить власть свернуть с опасного пути. Кстати, не только по "Мотор Січі", но и по "Электротяжмашу", и Харьковскому авиазаводу. Такое ощущение, что никто из властьпредержащих не понимает, что после арбитража с китайцами Украина останется и без авиастроения, и без $3,5 млрд. И только Ярославский осознает масштаб катастрофы, когда Украине придется выплачивать штрафные санкции в размере нескольких так громко обсуждаемых траншей МВФ, а десятки тысяч рабочих с семьями окажутся без куска хлеба. А ведь именно президенту, Кабмину и ВРУ придется думать, как потом гасить социальный взрыв и смотреть в глаза избирателям", – удивляется Карасев.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" однозначно настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения ущерба в размере $3,5 млрд. Об этом говорится в официальном открытом обращении Ярославского.

"Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме. Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас. ПАО "Мотор Січ" – одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов – сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее", – пишет бизнесмен.

Большая часть сотрудников ПАО "Мотор Січ" находятся в вынужденных отпусках, писал портал "Запорожские вести".

Теги: Китай, инвестиции, Вадим Карасев, Александр Ярославский, Мотор Січ, президент, премьер-министр, Кабмин
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