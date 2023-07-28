Казахстанский оппозиционер Аблязов: В конце 1990-х все, что приносило деньги в Казахстане, было в моем подчинении

Аблязов отметил, что Казахстан перешел на "рыночные рельсы" быстрее, чем Украина и РФ Фото: mukhtarablyazov / Instagram

"Красные директора" заваливали управление страной, все обваливалось, и [первый президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев был вынужден вовлечь в управление страной молодую волну, которая показала успехи. Вот я был в числе тех, целая волна зашла, кто управляла нацинальными компаниями, управляла министерствами, и так получилось, что мы быстрее, чем и Россия, и Украина перешли на рыночные рельсы. Но, к сожалению, это преимущество было очень скоро потеряно", – объяснил он.

По словам Аблязова, в правительстве Казахстана он отвечал за "все, что приносило деньги".

"То есть министерство экономики было в моем подчинении. На тот момент это был кризисный период, азиатский кризис, 1998-1999 год, и поэтому фактически, шаг за шагом, все экономические ведомства были слиты в одно министерство – это было министерство энергетики, индустрии и торговли. Как говорил, Назарбаев, правительство в правительстве", – рассказал оппозиционер.

Он отметил, что молодые люди, которые в те годы пришли в правительство Казахстана, получали образование "в лучших университетах и институтах Советского Союза, а именно в Москве".

"[Получившая] западное образование волна пришла уже позже, в 2000-х годах", – подчеркнул Аблязов.

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