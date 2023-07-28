Казахстанский оппозиционер Аблязов: В конце 1990-х все, что приносило деньги в Казахстане, было в моем подчинении

"Красные директора" заваливали управление страной, все обваливалось, и [первый президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев был вынужден вовлечь в управление страной молодую волну, которая показала успехи. Вот я был в числе тех, целая волна зашла, кто управляла нацинальными компаниями, управляла министерствами, и так получилось, что мы быстрее, чем и Россия, и Украина перешли на рыночные рельсы. Но, к сожалению, это преимущество было очень скоро потеряно", – объяснил он.
По словам Аблязова, в правительстве Казахстана он отвечал за "все, что приносило деньги".
"То есть министерство экономики было в моем подчинении. На тот момент это был кризисный период, азиатский кризис, 1998-1999 год, и поэтому фактически, шаг за шагом, все экономические ведомства были слиты в одно министерство – это было министерство энергетики, индустрии и торговли. Как говорил, Назарбаев, правительство в правительстве", – рассказал оппозиционер.
Он отметил, что молодые люди, которые в те годы пришли в правительство Казахстана, получали образование "в лучших университетах и институтах Советского Союза, а именно в Москве".
"[Получившая] западное образование волна пришла уже позже, в 2000-х годах", – подчеркнул Аблязов.
Аблязов родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Московский инженерно-физический институт. Несколько лет работал по специальности. В 1992 году основал торговую компанию "Астана-Холдинг".
В 1997 году президент Казахстана Назарбаев пригласил Аблязова возглавить АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и провести реформы в энергетической сфере. В 1998–1999 годах Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Ушел в отставку, отметив, что методы управления команды Назарбаева делают невозможными проведение системных реформ.
После отставки основал движение "Демократический выбор Казахстана", занимался развитием своего банка "БТА Банк" (в 2009 году финансовое учреждение было национализировано).
В 2002 году Аблязова арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновным в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Через год Назарбаев его помиловал.
После освобождения Аблязов жил в России, Казахстане и Великобритании, сейчас живет во Франции.
В Казахстане, Украине и России открыли уголовные дела, в которых фигурирует Аблязов. В Казахстане бизнесмена заочно приговорили к 20 годам заключения за хищение $7 млрд из "БТА Банка" и к пожизненному заключению за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева. В Украине и России его обвиняют в растрате и махинациях, он находится в розыске. Франция отказалась экстрадировать Аблязова. Бизнесмен неоднократно называл свое преследование политически мотивированным.
В 2022 году Аблязов назвал себя лидером оппозиции Казахстана.