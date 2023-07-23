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Казахстанский оппозиционер Аблязов: Когда во время поездки в Россию Токаев откровенно стал продавать интересы Казахстана, у нас произошел конфликт, я с ним чуть не подрался

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Аблязов: Токаев продвигал интересы России и меня убеждал: "Мы без России никто"
Аблязов: Токаев продвигал интересы России и меня убеждал: "Мы без России никто"
Фото: mukhtarablyazov / Instagram

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всегда был сторонником России и остается им до сих пор. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий во Франции казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов.

Аблязов напомнил, что Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений, много лет был на дипломатической службе, поэтому, вероятно, имел контакты с советскими спецслужбами. 

"Как известно, все сотрудники, которые работают в этой дипломатической системе, они же абсолютно все агенты КГБ. Да, абсолютно все! Поэтому он продукт именно той советской кагэбэшной системы, которая обслуживала жизнеспособность так называемый советской империи. И он, кстати говоря, в связи с тем, что в молодые годы и позже жил вот с этой философией, до сих пор является любителем России", – сказал оппозиционер.

Бывшая жена Токаева  россиянка, некоторое время в России жил их сын, в России у семьи Токаевых остается недвижимость – это все очень влияло на восприятие нынешним президентом Казахстана России, продолжил Аблязов. 

"У него Москва, Россия – это не только часть его жизни, это часть его философии, он полностью там, понимаете? – сказал политик. – У меня в свое время с ним и происходили конфликты [на этой почве], он все время, что называется, млел [перед россиянами], все время меня убеждал, что я должен сменить риторику, что Россия – великая страна". 

Аблязов и Токаев в 1998–1999 годах работали в одном правительстве: Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли, а Токаев – министром иностранных дел. 

"Я был, наверное, самым влиятельным на тот момент министром, ну потому что у меня были гигантские рычаги, и он мне все время жаловался, что его третируют [просил]: "Помоги". Так получалось, что я действительно где-то в какой-то момент ему помогал. То есть мы с ним даже были какой-то короткий период в дружеских отношениях", – рассказал Аблязов.

По словам оппозиционера, их отношения испортились именно из-за России, в одной из командировок в Россию – а Токаев как вице-премьер  министр иностранных дел возглавлял казахстанскую делегацию – они даже чуть не подрались.

"Когда [во время поездки в Россию] он откровенно стал продавать наши интересы, у нас там на месте произошел конфликт, фактически был момент, когда я с ним чуть не подрался. Он предлагал заплатить [России] за какие-то старые долги, которые были придуманы, надутые... Речь шла о нескольких сотнях миллионов долларов – тогда это были гигантские деньги. Это происходило в период, когда наши пенсионеры по полгода не получали пенсии... Он продвигал интересы России откровенно и меня убеждал: "Давай мы сделаем это, мы без России никто". Вот это привело к нашему лобовому конфликту", – вспомнил политик. 

Когда в октябре 1999 года тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил назначить Токаева премьер-министром, Аблязов, по его словам, решил подать в отставку. 

"Назарбаев мне прямо сказал, что он боится, что придет амбициозный человек и будет покушаться на его власть. В этом смысле Токаев для него был удобной фигурой... Я мгновенно ответил, что я с ним работать не буду, я ухожу в отставку. Токаев меня потом, когда я ушел в отставку, уговаривал вернуться, мы встречались много раз, но я категорически отказывался и не хотел с ним работать", – рассказал Аблязов. 

Гордон отметил, что с Токаевым "чуть сам не попался на удочку". Он напомнил, что в 2022 году на публичном мероприятии, в котором принимал участие президент страны-агрессора России Владимир Путин, Токаев сказал, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстан не признает. Журналист рассказал, что после этого хвалил президента Казахстана и только позже понял, что "это был просто спектакль", в реальности же Казахстан помогает России обходить западные санкции.

"Да, именно так и произошло. Это специальная операция, которая дезинформирует, вводит в заблуждение", – сказал Аблязов. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. До этого страной почти 30 лет руководил Нурсултан Назарбаев. В 2022 году Токаев был избран на второй срок

До избрания президентом Токаев занимал высокие дипломатические и политические должности. В 1970–1980 годах он работал в системе МИД СССР. В 1992 году стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, в 1994 году возглавил министерство и оставался на этой должности до 1999 года. Затем в 1999–2002 годах занимал пост премьер-министра Казахстана. В 2002 году вернулся на должность главы МИД и оставался на ней до 2007 года. В 2007–2011 годах и 2013–2019 годах был председателем Сената (верхней палаты парламента Казахстана). 

В 2011–2013 годах Токаев занимал должность заместителя генерального секретаря ООН – генерального директора отделения ООН в Женеве.

В 2022 году в заявлении по поводу 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией Токаев назвал казахстанско-российское сотрудничество "образцовым". "За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", – говорилось в письме, которое он направил Путину. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Мухтар Аблязов, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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