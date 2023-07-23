Казахстанский оппозиционер Аблязов: Когда во время поездки в Россию Токаев откровенно стал продавать интересы Казахстана, у нас произошел конфликт, я с ним чуть не подрался

Аблязов напомнил, что Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений, много лет был на дипломатической службе, поэтому, вероятно, имел контакты с советскими спецслужбами.

"Как известно, все сотрудники, которые работают в этой дипломатической системе, они же абсолютно все агенты КГБ. Да, абсолютно все! Поэтому он продукт именно той советской кагэбэшной системы, которая обслуживала жизнеспособность так называемый советской империи. И он, кстати говоря, в связи с тем, что в молодые годы и позже жил вот с этой философией, до сих пор является любителем России", – сказал оппозиционер.

Бывшая жена Токаева – россиянка, некоторое время в России жил их сын, в России у семьи Токаевых остается недвижимость – это все очень влияло на восприятие нынешним президентом Казахстана России, продолжил Аблязов.

"У него Москва, Россия – это не только часть его жизни, это часть его философии, он полностью там, понимаете? – сказал политик. – У меня в свое время с ним и происходили конфликты [на этой почве], он все время, что называется, млел [перед россиянами], все время меня убеждал, что я должен сменить риторику, что Россия – великая страна".

Аблязов и Токаев в 1998–1999 годах работали в одном правительстве: Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли, а Токаев – министром иностранных дел.

"Я был, наверное, самым влиятельным на тот момент министром, ну потому что у меня были гигантские рычаги, и он мне все время жаловался, что его третируют [просил]: "Помоги". Так получалось, что я действительно где-то в какой-то момент ему помогал. То есть мы с ним даже были какой-то короткий период в дружеских отношениях", – рассказал Аблязов.

По словам оппозиционера, их отношения испортились именно из-за России, в одной из командировок в Россию – а Токаев как вице-премьер – министр иностранных дел возглавлял казахстанскую делегацию – они даже чуть не подрались.

"Когда [во время поездки в Россию] он откровенно стал продавать наши интересы, у нас там на месте произошел конфликт, фактически был момент, когда я с ним чуть не подрался. Он предлагал заплатить [России] за какие-то старые долги, которые были придуманы, надутые... Речь шла о нескольких сотнях миллионов долларов – тогда это были гигантские деньги. Это происходило в период, когда наши пенсионеры по полгода не получали пенсии... Он продвигал интересы России откровенно и меня убеждал: "Давай мы сделаем это, мы без России никто". Вот это привело к нашему лобовому конфликту", – вспомнил политик.

Когда в октябре 1999 года тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил назначить Токаева премьер-министром, Аблязов, по его словам, решил подать в отставку.

"Назарбаев мне прямо сказал, что он боится, что придет амбициозный человек и будет покушаться на его власть. В этом смысле Токаев для него был удобной фигурой... Я мгновенно ответил, что я с ним работать не буду, я ухожу в отставку. Токаев меня потом, когда я ушел в отставку, уговаривал вернуться, мы встречались много раз, но я категорически отказывался и не хотел с ним работать", – рассказал Аблязов.

Гордон отметил, что с Токаевым "чуть сам не попался на удочку". Он напомнил, что в 2022 году на публичном мероприятии, в котором принимал участие президент страны-агрессора России Владимир Путин, Токаев сказал, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстан не признает. Журналист рассказал, что после этого хвалил президента Казахстана и только позже понял, что "это был просто спектакль", в реальности же Казахстан помогает России обходить западные санкции.

"Да, именно так и произошло. Это специальная операция, которая дезинформирует, вводит в заблуждение", – сказал Аблязов.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube