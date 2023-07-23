Казахстанский оппозиционер Аблязов: Когда во время поездки в Россию Токаев откровенно стал продавать интересы Казахстана, у нас произошел конфликт, я с ним чуть не подрался

Аблязов напомнил, что Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений, много лет был на дипломатической службе, поэтому, вероятно, имел контакты с советскими спецслужбами.
"Как известно, все сотрудники, которые работают в этой дипломатической системе, они же абсолютно все агенты КГБ. Да, абсолютно все! Поэтому он продукт именно той советской кагэбэшной системы, которая обслуживала жизнеспособность так называемый советской империи. И он, кстати говоря, в связи с тем, что в молодые годы и позже жил вот с этой философией, до сих пор является любителем России", – сказал оппозиционер.
Бывшая жена Токаева – россиянка, некоторое время в России жил их сын, в России у семьи Токаевых остается недвижимость – это все очень влияло на восприятие нынешним президентом Казахстана России, продолжил Аблязов.
"У него Москва, Россия – это не только часть его жизни, это часть его философии, он полностью там, понимаете? – сказал политик. – У меня в свое время с ним и происходили конфликты [на этой почве], он все время, что называется, млел [перед россиянами], все время меня убеждал, что я должен сменить риторику, что Россия – великая страна".
Аблязов и Токаев в 1998–1999 годах работали в одном правительстве: Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли, а Токаев – министром иностранных дел.
"Я был, наверное, самым влиятельным на тот момент министром, ну потому что у меня были гигантские рычаги, и он мне все время жаловался, что его третируют [просил]: "Помоги". Так получалось, что я действительно где-то в какой-то момент ему помогал. То есть мы с ним даже были какой-то короткий период в дружеских отношениях", – рассказал Аблязов.
По словам оппозиционера, их отношения испортились именно из-за России, в одной из командировок в Россию – а Токаев как вице-премьер – министр иностранных дел возглавлял казахстанскую делегацию – они даже чуть не подрались.
"Когда [во время поездки в Россию] он откровенно стал продавать наши интересы, у нас там на месте произошел конфликт, фактически был момент, когда я с ним чуть не подрался. Он предлагал заплатить [России] за какие-то старые долги, которые были придуманы, надутые... Речь шла о нескольких сотнях миллионов долларов – тогда это были гигантские деньги. Это происходило в период, когда наши пенсионеры по полгода не получали пенсии... Он продвигал интересы России откровенно и меня убеждал: "Давай мы сделаем это, мы без России никто". Вот это привело к нашему лобовому конфликту", – вспомнил политик.
Когда в октябре 1999 года тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил назначить Токаева премьер-министром, Аблязов, по его словам, решил подать в отставку.
"Назарбаев мне прямо сказал, что он боится, что придет амбициозный человек и будет покушаться на его власть. В этом смысле Токаев для него был удобной фигурой... Я мгновенно ответил, что я с ним работать не буду, я ухожу в отставку. Токаев меня потом, когда я ушел в отставку, уговаривал вернуться, мы встречались много раз, но я категорически отказывался и не хотел с ним работать", – рассказал Аблязов.
Гордон отметил, что с Токаевым "чуть сам не попался на удочку". Он напомнил, что в 2022 году на публичном мероприятии, в котором принимал участие президент страны-агрессора России Владимир Путин, Токаев сказал, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстан не признает. Журналист рассказал, что после этого хвалил президента Казахстана и только позже понял, что "это был просто спектакль", в реальности же Казахстан помогает России обходить западные санкции.
"Да, именно так и произошло. Это специальная операция, которая дезинформирует, вводит в заблуждение", – сказал Аблязов.
Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. До этого страной почти 30 лет руководил Нурсултан Назарбаев. В 2022 году Токаев был избран на второй срок.
До избрания президентом Токаев занимал высокие дипломатические и политические должности. В 1970–1980 годах он работал в системе МИД СССР. В 1992 году стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, в 1994 году возглавил министерство и оставался на этой должности до 1999 года. Затем в 1999–2002 годах занимал пост премьер-министра Казахстана. В 2002 году вернулся на должность главы МИД и оставался на ней до 2007 года. В 2007–2011 годах и 2013–2019 годах был председателем Сената (верхней палаты парламента Казахстана).
В 2011–2013 годах Токаев занимал должность заместителя генерального секретаря ООН – генерального директора отделения ООН в Женеве.
В 2022 году в заявлении по поводу 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией Токаев назвал казахстанско-российское сотрудничество "образцовым". "За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", – говорилось в письме, которое он направил Путину.