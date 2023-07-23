Казахстанский оппозиционер Аблязов: Один российский олигарх мне сказал: "Как ты поссорился с Назарбаевым? Он такой милый". Но, пообщавшись с ним, уточнил: "Такая сволочь, его надо мочить"

"Как человек, который очень близко знает Назарбаева, могу ответить, почему он так долго удерживался у власти. Он очень осторожный. Он никогда не идет на риск. Только когда стопроцентная уверенность, что все в руках, он двигается. Полпроцента риска он исключает. Полпроцента, понимаете?" – сказал Аблязов.

Он отметил, что Назарбаев в свое время не получил какое-то качественное образование, был рабочим на Карагандинском металлургическом комбинате, а все его карьерные успехи были связаны с партийной работой.

"Его стезя ушла вверх, когда он пошел на комсомольскую работу, потом – партийная линия. То есть говорить, что он получил какое-то техническое образование, что он специалист, не приходится, и, работая с ним, я в этом убедился. Но он не случайно у власти был больше 30 лет, он действительно умный. Я же к нему очень негативно отношусь, но как шахматист или как аналитик я должен давать реальную картину. Он умный, он цепкий, он грамотно использует людей. Но это человек абсолютно беспринципный и беспощадный. Именно такие люди в то время находились в высших органах советской власти. Все они были членами политбюро. Неважно, в Украине или Казахстане, это были наместники Москвы, которые исполняли волю центра. И в этом смысле для него не существует народа, не существует никаких интересов, кроме его личных. Он готов уничтожить все, включая даже близких, которые мешают ему удерживать власть. То есть так называемая мораль для него отсутствует", – подчеркнул Аблязов.

В то же время в личном общении Назарбаев может обаять, особенно если ему что-то нужно от собеседника, продолжил оппозиционер. На первый взгляд, по его словам, бывший президент Казахстана может показаться внимательным и добрым. Аблязов вспомнил разговор о Назарбаеве с одним российским бизнесменом.

"Один крупный российский олигарх прилетел ко мне в Лондон и сказал: "Как ты с ним поссорился? Он такой милый, такой хороший, я с ним под ручку ходил". Но потом пообщался с ним несколько месяцев, испытал массу проблем и уточнил: "Такая сволочь, его надо мочить", – рассказал Аблязов.

Гордон вспомнил, как в интервью бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказывал ему, что он планировал назначить Назарбаева премьер-министром Советского Союза после Валентина Павлова (он возглавлял советское правительство в январе – августе 1991 года и де-юре был последним премьером СССР).

"Относительно людей, которые в то время были [на высоких должностях], я тоже многих лично знал, встречался... Конечно, Назарбаев был на голову выше. То есть ту советскую систему управления он знал лучше них, он был очень энергичный, умел говорить... И потом, вся его риторика была за сохранение Советского Союза. "Мы не должны разбегаться, вот прибалты и грузины уходят, посмотрим, какими апельсинами они там будут кормиться", – это была его фраза", – вспомнил Аблязов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube