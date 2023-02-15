Токаев подписал документ, лишающий Назарбаева привилегий и неприкосновенности

"Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы", – говорится в сообщении.

Закон "О первом президенте – елбасы" предусматривал привилегии для Назарбаева и членов его семьи. В частности, первый президент Казахстана обладал неприкосновенностью и не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также иммунитет касался его имущества и активов его семьи.

5 июня 22 года в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, которые реформировали систему власти в стране и лишили Назарбаева особого статуса. Инициатором референдума стал Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов в январе 2022 года. В поддержку поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей.

10 января 2023 года Конституционный суд Казахстана признал неконституционным закон о елбасы.