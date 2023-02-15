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Токаев подписал документ, лишающий Назарбаева привилегий и неприкосновенности

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Конституционный суд Казахстана признал неконституционным закон о елбасы
Конституционный суд Казахстана признал неконституционным закон о елбасы
Фото: ЕРА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил решение лишить первого президента страны Нурсултана Назарбаева титула елбасы ("отца нации"). Об этом 15 февраля проинформировал сайт президента Казахстана.

"Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы", – говорится в сообщении.

Закон "О первом президенте – елбасы" предусматривал привилегии для Назарбаева и членов его семьи. В частности, первый президент Казахстана обладал неприкосновенностью и не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также иммунитет касался его имущества и активов его семьи.

5 июня 22 года в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, которые реформировали систему власти в стране и лишили Назарбаева особого статуса. Инициатором референдума стал Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов в январе 2022 года. В поддержку поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей.

10 января 2023 года Конституционный суд Казахстана признал неконституционным закон о елбасы.

Контекст:

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

9 января 2022 года Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. 

5 января 2022 года Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, неприкосновенность, президент, Касым-Жомарт Токаев, иммунитет
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