Казахстанский оппозиционер Аблязов рассказал, как Казахстан помогает России обходить санкции

Он подтвердил слова Гордона, что когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме в Санкт-Петербурге в 2022 году заявил в присутствии президента страны-агрессора России Владимира Путина, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР" – это был спектакль, чтобы помогать РФ обходить санкции.

"Да, это именно так и произошло, и сейчас это уже общеизвестный факт. Это специальные операции, которые дезинформируют, вводят в заблуждение. К сожалению, в Украине вот такого рода операции дальше проводятся", – сказал он.

По словам Токаева, к их числу относятся юрты, которые казахи устанавливали в Украине.

"Вы же прекрасно знаете что любой человек, который напишет что-то такое нехорошее внутри России, даже [был] недавно гражданин Казахстана, бывший консул в Санкт-Петербурге, что-то негативное сказал – против него в России возбудили уголовные дела. Так вот, те самые юрты у вас в Украине устанавливал человек, представляющий бизнес – так называемые "Оренбургские минералы". Это наш казахский миллиардер Еркин Татишев. Его представители есть в Украине, он делает какие-то негативные выпады в адрес Путина. Но это человек публично является собственником "Оренбургских минералов", которые ему приносят суммарно годовой доход около 200 миллионов долларов. И понятно, что это так просто не бывает. Да, выглядит красиво –Казахстан помогает украинцам ставить юрты, все прочее. Я видел, [мэр Киева Виталий] Кличко, ряд депутатов тоже на эту ловушку попались", – рассказал он.

По словам Аблязова, достаточно посмотреть что это за человек, чем он владеет. Теоретически он должен был сидеть в тюрьме в России, его бизнес должен был быть разгромлен, сказал банкир. Поэтому, по его мнению, Татишев был участником специальной операции по дезинформации.

"И это опять же как случай с "ДНР/ЛНР" – заблуждение, чтобы организовывать такие параллельные поставки. Такого рода действия, вроде гуманитарной помощи и все прочее, – на самом деле это операция по дезинформации Украины, и она продолжается дальше, к сожалению", – заявил он.

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