ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский оппозиционер Аблязов рассказал, как Казахстан помогает России обходить санкции

 
|
Аблязов: Операция по дезинформации Украины продолжается дальше
Аблязов: Операция по дезинформации Украины продолжается дальше
Фото: mukhtarablyazov / Instagram

Казахстан помогает стране-агрессору РФ обходить западные санкции и проводит в Украине кампании по дезинформации. Об этом заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий во Франции казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов.

Он подтвердил слова Гордона, что когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме в Санкт-Петербурге в 2022 году заявил в присутствии президента страны-агрессора России Владимира Путина, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР" – это был спектакль, чтобы помогать РФ обходить санкции.

"Да, это именно так и произошло, и сейчас это уже общеизвестный факт. Это специальные операции, которые дезинформируют, вводят в заблуждение. К сожалению, в Украине вот такого рода операции дальше проводятся", – сказал он.

По словам  Токаева, к их числу относятся юрты, которые казахи устанавливали в Украине.

"Вы же прекрасно знаете что любой человек, который напишет что-то такое нехорошее внутри России, даже [был] недавно гражданин Казахстана, бывший консул в Санкт-Петербурге, что-то негативное сказал – против него в России возбудили уголовные дела. Так вот, те самые юрты у вас в Украине устанавливал человек, представляющий бизнес – так называемые "Оренбургские минералы". Это наш казахский миллиардер Еркин Татишев. Его представители есть в Украине, он делает какие-то негативные выпады в адрес Путина. Но это человек публично является собственником "Оренбургских минералов", которые ему приносят суммарно годовой доход около 200 миллионов долларов. И понятно, что это так просто не бывает. Да, выглядит красиво –Казахстан помогает украинцам ставить юрты, все прочее. Я видел, [мэр Киева Виталий] Кличко, ряд депутатов тоже на эту ловушку попались", – рассказал он.

По словам Аблязова, достаточно посмотреть что это за человек, чем он владеет. Теоретически он должен был сидеть в тюрьме в России, его бизнес должен был быть разгромлен, сказал банкир. Поэтому, по его мнению, Татишев был участником специальной операции по дезинформации.

"И это опять же как случай с "ДНР/ЛНР" – заблуждение, чтобы организовывать такие параллельные поставки. Такого рода действия, вроде гуманитарной помощи и все прочее, – на самом деле это операция по дезинформации Украины, и она продолжается дальше, к сожалению", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне 2022 года на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

За последние полгода возросло количество жителей Казахстана, которые считают, что страна-агрессор РФ может вторгнуться в их страну, свидетельствуют данные проведенного в мае 2023 года соцопроса. В возможное нападение России на Казахстан верят 15% казахстанцев. Это в два раза превышает показатели ноября 2022 года, когда такую вероятность допускали лишь 8,3%.

Казахстанский бизнесмен Шураев в интервью Гордону заявил, что  Казахстан находится практически на треть в российской оккупации. По его словам, в Байконуре работают только русские школы, а казахским детям в букваре пишут, что их президент – Путин

В мае вышло совместное расследование российского проекта "Важные истории", Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкого журнала Der Spiegel. В нем говорилось, что несмотря на санкции, российская оборонная промышленность и армия регулярно закупают нужные им микроэлектронику и беспилотники через "дружественные" страны, в частности Казахстан. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Мухтар Аблязов, Казахстан, санкции, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
Галина ГРИШИНА
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Галина ГРИШИНА
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Галина ГРИШИНА
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Галина ГРИШИНА
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (151464)
2
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (142575)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (138331)
4
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (90938)
5
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (83975)
6
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (71505)
7
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (60689)
8
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак (57908)
 
 
 
 