Казахстанский оппозиционер Аблязов рассказал, как Казахстан помогает России обходить санкции

Он подтвердил слова Гордона, что когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме в Санкт-Петербурге в 2022 году заявил в присутствии президента страны-агрессора России Владимира Путина, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР" – это был спектакль, чтобы помогать РФ обходить санкции.
"Да, это именно так и произошло, и сейчас это уже общеизвестный факт. Это специальные операции, которые дезинформируют, вводят в заблуждение. К сожалению, в Украине вот такого рода операции дальше проводятся", – сказал он.
По словам Токаева, к их числу относятся юрты, которые казахи устанавливали в Украине.
"Вы же прекрасно знаете что любой человек, который напишет что-то такое нехорошее внутри России, даже [был] недавно гражданин Казахстана, бывший консул в Санкт-Петербурге, что-то негативное сказал – против него в России возбудили уголовные дела. Так вот, те самые юрты у вас в Украине устанавливал человек, представляющий бизнес – так называемые "Оренбургские минералы". Это наш казахский миллиардер Еркин Татишев. Его представители есть в Украине, он делает какие-то негативные выпады в адрес Путина. Но это человек публично является собственником "Оренбургских минералов", которые ему приносят суммарно годовой доход около 200 миллионов долларов. И понятно, что это так просто не бывает. Да, выглядит красиво –Казахстан помогает украинцам ставить юрты, все прочее. Я видел, [мэр Киева Виталий] Кличко, ряд депутатов тоже на эту ловушку попались", – рассказал он.
По словам Аблязова, достаточно посмотреть что это за человек, чем он владеет. Теоретически он должен был сидеть в тюрьме в России, его бизнес должен был быть разгромлен, сказал банкир. Поэтому, по его мнению, Татишев был участником специальной операции по дезинформации.
"И это опять же как случай с "ДНР/ЛНР" – заблуждение, чтобы организовывать такие параллельные поставки. Такого рода действия, вроде гуманитарной помощи и все прочее, – на самом деле это операция по дезинформации Украины, и она продолжается дальше, к сожалению", – заявил он.
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне 2022 года на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
За последние полгода возросло количество жителей Казахстана, которые считают, что страна-агрессор РФ может вторгнуться в их страну, свидетельствуют данные проведенного в мае 2023 года соцопроса. В возможное нападение России на Казахстан верят 15% казахстанцев. Это в два раза превышает показатели ноября 2022 года, когда такую вероятность допускали лишь 8,3%.
Казахстанский бизнесмен Шураев в интервью Гордону заявил, что Казахстан находится практически на треть в российской оккупации. По его словам, в Байконуре работают только русские школы, а казахским детям в букваре пишут, что их президент – Путин
В мае вышло совместное расследование российского проекта "Важные истории", Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкого журнала Der Spiegel. В нем говорилось, что несмотря на санкции, российская оборонная промышленность и армия регулярно закупают нужные им микроэлектронику и беспилотники через "дружественные" страны, в частности Казахстан.