Казахстанский бизнесмен Шураев: Казахстан находится практически на треть в российской оккупации. В Байконуре работают только русские школы. Казахским детям в букваре пишут, что их президент – Путин

"Казахстан находится практически на треть в российской оккупации. Потому что казахский город Байконур находится в долгосрочной аренде за копейки. И там работают только русские школы по русской программе. Казахским детям в букваре пишут, что их президент – Путин. В Карагандинской области, в городе Приозерск, находится российская военная база. Где-то 10 тыс. штыков. Там даже коммунальные услуги оплачиваются в рублях. За Алма-Атой на границе находится ракетная база войск стратегического назначения. Мы де-факто оккупированы. Я уже не говорю про 7,5 тыс. км границы нашей дырявой абсолютно", – сказал Шураев.
Бизнесмен добавил, что через Казахстан стране-агрессору России обходить санкции – легкая задача. Товары могут завозить контрабандой, рассказал он.
"Даже если Украина победит, Путину нужна какая-то маленькая победа... Если он уйдет, как побитая собака, из Украины, поджав хвост, ему понадобится маленькая победоносная война. Казахстан является очень лакомой и легкой целью в этом плане. Потому что наша армия – на самом деле это клон российской армии. Такая же деморализованная, у которой техника еще тех 70–80-х годов в основном, такие же генералы-коррупционеры. Я не думаю, что Северный Казахстан продержится больше недели", – сказал он.
Бизнесмен рассказал, что в северных и восточных областях Казахстана очень большая русскоязычная диаспора, среди которых много "адептов Путина".
В то же время Шураев отметил, что Китаю не нужен нестабильный Казахстан, поэтому, по его мнению, "есть определенные договоренности".
Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне 2022 года на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
За последние полгода возросло количество жителей Казахстана, которые считают, что страна-агрессор РФ может вторгнуться в их страну, свидетельствуют данные проведенного в мае 2023 года соцопроса. В возможное нападение России на Казахстан верят 15% казахстанцев. Это в два раза превышает показатели ноября 2022 года, когда такую вероятность допускали лишь 8,3%.