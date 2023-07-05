Казахстанский бизнесмен Шураев: Казахстан находится практически на треть в российской оккупации. В Байконуре работают только русские школы. Казахским детям в букваре пишут, что их президент – Путин

"Казахстан находится практически на треть в российской оккупации. Потому что казахский город Байконур находится в долгосрочной аренде за копейки. И там работают только русские школы по русской программе. Казахским детям в букваре пишут, что их президент – Путин. В Карагандинской области, в городе Приозерск, находится российская военная база. Где-то 10 тыс. штыков. Там даже коммунальные услуги оплачиваются в рублях. За Алма-Атой на границе находится ракетная база войск стратегического назначения. Мы де-факто оккупированы. Я уже не говорю про 7,5 тыс. км границы нашей дырявой абсолютно", – сказал Шураев.

Бизнесмен добавил, что через Казахстан стране-агрессору России обходить санкции – легкая задача. Товары могут завозить контрабандой, рассказал он.

"Даже если Украина победит, Путину нужна какая-то маленькая победа... Если он уйдет, как побитая собака, из Украины, поджав хвост, ему понадобится маленькая победоносная война. Казахстан является очень лакомой и легкой целью в этом плане. Потому что наша армия – на самом деле это клон российской армии. Такая же деморализованная, у которой техника еще тех 70–80-х годов в основном, такие же генералы-коррупционеры. Я не думаю, что Северный Казахстан продержится больше недели", – сказал он.

Бизнесмен рассказал, что в северных и восточных областях Казахстана очень большая русскоязычная диаспора, среди которых много "адептов Путина".

В то же время Шураев отметил, что Китаю не нужен нестабильный Казахстан, поэтому, по его мнению, "есть определенные договоренности".

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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