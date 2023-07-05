Казахстанский бизнесмен Шураев: Ситуация в России предельно накалена. Внутри элиты – полный раздрай

"Мы уже знаем, что предельно накалена ситуация внутри России... Внутри элиты уже полный раздрай идет. Все эти ЧВК (частные военные компании. – "ГОРДОН"), конфликты [главаря признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", – сказал он.

Казахстанский бизнесмен назвал "отдельным фактором" в сложившейся ситуации "кавказских военачальников и прочее".

"Я ее сравнил бы с ситуацией, которая была в России в начале прошлого века, когда немощный царек хотел быструю маленькую победоносную войну произвести в Японии и продать это своему народу. Но в итоге он получил тяжелейшее поражение, потерял два флота. И потом пошла череда бунтов – и крестьянских, и пролетарских, – а потом поп Гапон и гражданская война", – объяснил Шураев.

Он считает, что окружение президента РФ Владимира Путина "прекрасно понимает, что их патрону пришел конец".

"Думаю, что на самом деле главную скрипку играет не сам Путин, а его окружение. [...] Думаю, здесь многое будет определять не лично Путин, а его окружение и кланы, которые сейчас уже борются за место под солнцем в постпутинской России", – предположил Шураев.

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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