Казахстанский бизнесмен Шураев: Ситуация в России предельно накалена. Внутри элиты – полный раздрай

"Мы уже знаем, что предельно накалена ситуация внутри России... Внутри элиты уже полный раздрай идет. Все эти ЧВК (частные военные компании. – "ГОРДОН"), конфликты [главаря признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", – сказал он.
Казахстанский бизнесмен назвал "отдельным фактором" в сложившейся ситуации "кавказских военачальников и прочее".
"Я ее сравнил бы с ситуацией, которая была в России в начале прошлого века, когда немощный царек хотел быструю маленькую победоносную войну произвести в Японии и продать это своему народу. Но в итоге он получил тяжелейшее поражение, потерял два флота. И потом пошла череда бунтов – и крестьянских, и пролетарских, – а потом поп Гапон и гражданская война", – объяснил Шураев.
Он считает, что окружение президента РФ Владимира Путина "прекрасно понимает, что их патрону пришел конец".
"Думаю, что на самом деле главную скрипку играет не сам Путин, а его окружение. [...] Думаю, здесь многое будет определять не лично Путин, а его окружение и кланы, которые сейчас уже борются за место под солнцем в постпутинской России", – предположил Шураев.
Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью
Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году называл Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council, дала прогноз, что Россию ждет распад или превращение в failed state.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.
26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ".
В этот же день Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".