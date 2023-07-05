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Казахстанский бизнесмен Шураев: Ситуация в России предельно накалена. Внутри элиты – полный раздрай

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Шураев предполагает, что окружение Путина определит в России многое
Шураев предполагает, что окружение Путина определит в России многое
Фото: ЕРА

В стране-агрессоре России на фоне ее войны против Украины наблюдается "полный раздрай" среди элиты. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил казахстанский бизнесмен Арман Шураев.

"Мы уже знаем, что предельно накалена ситуация внутри России... Внутри элиты уже полный раздрай идет. Все эти ЧВК (частные военные компании. – "ГОРДОН"), конфликты [главаря признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", – сказал он.

Казахстанский бизнесмен назвал "отдельным фактором" в сложившейся ситуации "кавказских военачальников и прочее".

"Я ее сравнил бы с ситуацией, которая была в России в начале прошлого века, когда немощный царек хотел быструю маленькую победоносную войну произвести в Японии и продать это своему народу. Но в итоге он получил тяжелейшее поражение, потерял два флота. И потом пошла череда бунтов – и крестьянских, и пролетарских, – а потом поп Гапон и гражданская война", – объяснил Шураев.

Он считает, что окружение президента РФ Владимира Путина "прекрасно понимает, что их патрону пришел конец".

"Думаю, что на самом деле главную скрипку играет не сам Путин, а его окружение. [...] Думаю, здесь многое будет определять не лично Путин, а его окружение и кланы, которые сейчас уже борются за место под солнцем в постпутинской России", – предположил Шураев.

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году называл Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council, дала прогноз, что Россию ждет распад или превращение в failed state.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ".

В этот же день Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, ЧВК, бизнесмен, Арман Шураев, распад России
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