Казахстанский бизнесмен Шураев: В Казахстане коллаборантов хватает. Своих медведчуков в правительстве человек 50 наберется

"Российский пропагандон в формате 24/7 вещал, вещает и, скорее всего, будет вещать в Казахстане. Но несмотря на это, люди умеют сопоставлять факты. Помимо телевизора, есть другие средства передачи данных, например, социальные сети. Поэтому 90% казахов – за Украину. Чему я несказанно ряд. Конечно же, у нас есть большая российская диаспора", – сказал он.

Бизнесмен отметил, что казахи примеряли и будут "примерять на себя украинскую вышиванку". Как рассказал Шураев, незаживающая рана казахов – голодомор или, как его называют в Казахстане, Ашаршылык. Он отметил, во время голодомора было истреблено более 60% казахов.

"И когда россияне говорят: "Да вы что? Почему вы, украинцы и казахи, так заостряете эту тему? У нас тоже люди мерли". В России погибло 3% населения от голода, в Казахстане – 60%, в Украине – около 40%, по-моему. Пропорционально абсолютно несопоставимые вещи. Стояла, я думаю, задача истребить казахов как этнос. Поэтому, конечно же, память генетическая тоже дает о себе знать. И больше казахи не хотят быть истребленными, униженными и оскорбленными на своей земле, в которой они после этого голодомора оказались в меньшинстве", – сказал он.

Шураев считает, что если бы не было голодомора, казахов было бы 50 или 60 млн, а не 12–14 млн, как сейчас.

"Мы ждем победы Украины. И будем этот день победы, кстати говоря, отмечать вместе с украинцами, я думаю, каждый год. Дай Бог, чтобы мы до этого дня дожили", – сказал бизнесмен.

В то же время он добавил, что в стране, в частности в правительстве, хватает коллаборантов.

"Конечно же, у нас [Казахстане], Дмитрий, коллаборантов хватает. Своих медведчуков в правительстве человек 50 наберется. И в парламенте, и в других госорганах. Поэтому мне иногда бывает стыдно за своих соотечественников, которые помогают обходить санкции, которые молча закрывают глаза на то, что идет "параллельный импорт". В том числе и чипы, и дроны доставляются, потом которые летят в Украину, бомбят мирных людей и отнимают жизни, к сожалению", – сказал он.

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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