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Казахстанский бизнесмен Шураев: В Казахстане коллаборантов хватает. Своих медведчуков в правительстве человек 50 наберется

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Шураев: Мне иногда бывает стыдно за своих соотечественников, которые помогают [РФ] обходить санкции
Шураев: Мне иногда бывает стыдно за своих соотечественников, которые помогают [РФ] обходить санкции
Фото: Arman Shorayev / Facebook

В Казахстане было много людей, которые в начале войны страны-агрессора России против Украины считали, что "не все так однозначно", но сейчас 90% казахов – за Украину. Об этом рассказал казахстанский бизнесмен Арман Шураев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Российский пропагандон в формате 24/7 вещал, вещает и, скорее всего, будет вещать в Казахстане. Но несмотря на это, люди умеют сопоставлять факты. Помимо телевизора, есть другие средства передачи данных, например, социальные сети. Поэтому 90% казахов – за Украину. Чему я несказанно ряд. Конечно же, у нас есть большая российская диаспора", – сказал он.

Бизнесмен отметил, что казахи примеряли и будут "примерять на себя украинскую вышиванку". Как рассказал Шураев, незаживающая рана казахов – голодомор или, как его называют в Казахстане, Ашаршылык. Он отметил, во время голодомора было истреблено более 60% казахов.

"И когда россияне говорят: "Да вы что? Почему вы, украинцы и казахи, так заостряете эту тему? У нас тоже люди мерли". В России погибло 3% населения от голода, в Казахстане – 60%, в Украине – около 40%, по-моему. Пропорционально абсолютно несопоставимые вещи. Стояла, я думаю, задача истребить казахов как этнос. Поэтому, конечно же, память генетическая тоже дает о себе знать. И больше казахи не хотят быть истребленными, униженными и оскорбленными на своей земле, в которой они после этого голодомора оказались в меньшинстве", – сказал он.

Шураев считает, что если бы не было голодомора, казахов было бы 50 или 60 млн, а не 12–14 млн, как сейчас.  

"Мы ждем победы Украины. И будем этот день победы, кстати говоря, отмечать вместе с украинцами, я думаю, каждый год. Дай Бог, чтобы мы до этого дня дожили", – сказал бизнесмен.

В то же время он добавил, что в стране, в частности в правительстве, хватает коллаборантов. 

"Конечно же, у нас [Казахстане], Дмитрий, коллаборантов хватает. Своих медведчуков в правительстве человек 50 наберется. И в парламенте, и в других госорганах. Поэтому мне иногда бывает стыдно за своих соотечественников, которые помогают обходить санкции, которые молча закрывают глаза на то, что идет "параллельный импорт". В том числе и чипы, и дроны доставляются, потом которые летят в Украину, бомбят мирных людей и отнимают жизни, к сожалению", – сказал он.

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

За последние полгода возросло количество жителей Казахстана, которые считают, что страна-агрессор РФ может вторгнуться в их страну, свидетельствуют данные проведенного в мае 2023 года соцопроса. В возможное нападение России на Казахстан верят 15% казахстанцев. Это в два раза превышает показатели ноября 2022 года, когда такую вероятность допускали лишь 8,3%.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Казахстан, Арман Шураев
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