Киевская область – в топ-5 лидеров по установке домашних солнечных электростанций

В пятерке лидеров по количеству подключенных домашних солнечных электростанций также Днепропетровская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

За шесть месяцев 2020 года домохозяйства Украины установили более 25 тыс. СЭС общей мощностью 658 МВт Фото: depositphotos.com

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" за шесть месяцев 2020 года подключила к сетям почти 300 домашних солнечных электростанций, что увеличило количество таких СЭС в области до 2082, сообщила пресс-служба компании.

Сейчас Киевская область входит в пятерку областей-лидеров с наибольшим количеством СЭС в частных домохозяйствах. По словам генерального директора "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталия Шайды, больше всего производителей "зеленой" энергии в Киево-Святошинском районе – 344, Броварском – 263 и Бориспольском – 235.

"ДТЭК Киевские региональные электросети" обеспечивает беспрепятственный доступ к инфраструктуре сетей для всех клиентов. С начала года компания подключила 297 домашних электростанций. Это наш вклад в декарбонизацию украинской энергетики, сохранение окружающей среды и формирование экологического будущего для новых поколений", – сказал руководитель.

В компании отметили, что за шесть месяцев 2020 года домохозяйства установили более 25 тыс. СЭС общей мощностью 658 МВт. В пятерке лидеров также Днепропетровская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.