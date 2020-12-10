Климкин назвал "неприкрытым троллингом" дату выделения Евросоюзом финансовой помощи Украине

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что Евросоюз выделил Украине макрофинансовую помощь в Международный день борьбы с коррупцией.

Выделение Европейским союзом финансовой помощи Украине в Международный день борьбы с коррупцией является троллингом со стороны ЕС. Такое мнение выразил 9 декабря в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Забавно, что на фоне победных реляций о получении от ЕС первого транша макрофинансового займа никто не заметил неприкрытого троллинга от Евросоюза – решение объявили именно в Международный день борьбы с коррупцией", – написал он.

Дипломат отметил, что "предоставление первого транша не привязано к выполнению условий, ведь это "экстренная" помощь в условиях пандемии и кризиса".

"Со вторым траншем будет по-другому, но и здесь возможность для "толстого намека" использовали – случайно в Брюсселе ничего не делают. Что скажешь – респект", – заявил Климкин.

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря.

В этот день Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в целом готовы выделить Украине €1,2 млрд.