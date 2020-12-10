ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Климкин назвал "неприкрытым троллингом" дату выделения Евросоюзом финансовой помощи Украине

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что Евросоюз выделил Украине макрофинансовую помощь в Международный день борьбы с коррупцией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Климкин: Со вторым траншем будет по-другому
Климкин: Со вторым траншем будет по-другому
Фото: ЕРА

Выделение Европейским союзом финансовой помощи Украине в Международный день борьбы с коррупцией является троллингом со стороны ЕС. Такое мнение выразил 9 декабря в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Забавно, что на фоне победных реляций о получении от ЕС первого транша макрофинансового займа никто не заметил неприкрытого троллинга от Евросоюза – решение объявили именно в Международный день борьбы с коррупцией", – написал он.

Дипломат отметил, что "предоставление первого транша не привязано к выполнению условий, ведь это "экстренная" помощь в условиях пандемии и кризиса".

"Со вторым траншем будет по-другому, но и здесь возможность для "толстого намека" использовали – случайно в Брюсселе ничего не делают. Что скажешь – респект", – заявил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1336090670071619

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря.

В этот день Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в целом готовы выделить Украине €1,2 млрд. 

Теги: коррупция, Брюссель, Европейская комиссия, Павел Климкин, транш, Евросоюз, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, троллинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
Умер известный советский актер Езепов, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву"
Умер известный советский актер Езепов, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву"
Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи
Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП с его участием. Рассказал о личном горе
Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП с его участием. Рассказал о личном горе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS