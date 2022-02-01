Компания из окружения Коломойского выиграла еще один дорожный тендер на 529 млн грн – СМИ

ПБС в прошлом году получила из государственного бюджета благодаря тендерам 7,9 млрд грн, сообщало "РБК-Украина" Фото: depositphotos.com

"Кроме ПБС, в тендере участвовала еще одна компания – ДСУ-77. Разница между ценовыми предложениями двух фирм снова оказалась ниже 1%. Кроме ПБС, еще одним фаворитом тендеров, близким к Коломойскому, является компания "Хмельницкое ДСУ-56", принадлежащее депутату "За Майбутнє" Сергею Лабазюку", – пишет "РБК-Украина".

Агентство отмечало, что Лабазюк оформил контроль над подрядчиком "Укравтодора" путем покупки 100% ООО "Сток Центр", которое владеет 99,95% "Хмельницкого ДСУ-56".

"Депутатская группа "За майбутнє" контролируется Игорем Палицей – бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте", – писали журналисты.

Накануне "РБК-Украина" сообщало, что "Хмельницкое ДСУ-56" в 2021 году заработало 5,23 млрд грн, что в два раза больше чем годом ранее.

ПБС в прошлом году получила из государственного бюджета благодаря тендерам 7,9 млрд грн.

"Только в декабре компания окружения Коломойского получила из бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала spending.gov.ua. Напомним, в 2020 году компания ПБС увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство". По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик", – писало информагентство.