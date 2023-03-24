Компенсации за разрушенное жилье. Какие категории граждан получат их первыми?

В разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье проживает более 2 млн украинцев Фото: ЕРА (архив)

"Они [заявки] будут поступать в автоматической очереди, однако предпочтение отдается военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным", – отметила Шуляк.

Нардеп напомнила, что есть два вида компенсаций: для владельцев квартир и домов.

"Если у тебя уничтожена квартира, ты получишь сертификат, стоимость которого рассчитывается очень просто. Берется метраж квартиры, зафиксированный в правоустанавливающих документах, и умножается на стоимость компенсации, которую определит правительство. Для каждого региона он будет свой с учетом разных характеристик", – рассказала она.

Механизм определения стоимости квартир, по словам Шуляк, пока разрабатывается, "но он будет максимально приближен к тому, чтобы человек мог купить по рыночной стоимости жилье, которое он пожелает".

"Для владельцев частных домиков – более широкий выбор. Они могут либо получить жилищный сертификат и обменять его на квартиру, либо получить целевые средства на приобретение строительных материалов или выполнение строительных работ, чтобы построить свой дом на том же земельном участке, где он был разрушен", – добавила она.