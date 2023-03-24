Компенсации за разрушенное жилье. Какие категории граждан получат их первыми?

"Они [заявки] будут поступать в автоматической очереди, однако предпочтение отдается военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным", – отметила Шуляк.
Нардеп напомнила, что есть два вида компенсаций: для владельцев квартир и домов.
"Если у тебя уничтожена квартира, ты получишь сертификат, стоимость которого рассчитывается очень просто. Берется метраж квартиры, зафиксированный в правоустанавливающих документах, и умножается на стоимость компенсации, которую определит правительство. Для каждого региона он будет свой с учетом разных характеристик", – рассказала она.
Механизм определения стоимости квартир, по словам Шуляк, пока разрабатывается, "но он будет максимально приближен к тому, чтобы человек мог купить по рыночной стоимости жилье, которое он пожелает".
"Для владельцев частных домиков – более широкий выбор. Они могут либо получить жилищный сертификат и обменять его на квартиру, либо получить целевые средства на приобретение строительных материалов или выполнение строительных работ, чтобы построить свой дом на том же земельном участке, где он был разрушен", – добавила она.
Законопроект №7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации" был внесен в Верховную Раду в марте 2022 года, в первом чтении его приняли 1 апреля.
Во втором чтении и в целом Рада приняла его 23 февраля. В "Слуге народа" сообщали тогда, что в фонде, из которого планируют выплачивать компенсации, уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка". Соответствующий закон уже подписан президентом.
По данным украинского правительства на осень 2022-го, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.