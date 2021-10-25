Конкурс на должность главы Полесской таможни заблокирован уже пять месяцев, ведомством руководит фигурант уголовных производств Панчук – СМИ

Государственное бюро расследований начало как минимум три производства о возможных нарушениях со стороны Панчука и его подчиненных, подчеркивают авторы, а сам таможенник ездит на дорогом автомобиле и официально проживает в квартире, которую купил за 13 грн. Издание отмечает, что на его бывшую жену-чиновницу оформили особняк площадью в 367 м2 в Вишневом Волынской области.

В своей декларации Панчук указал автомобиль Mercedes GL350 2011 года выпуска, стоимость которого якобы составляет 150 тыс. грн, "при этом на сайтах с объявлениями купить такое авто дешевле, чем за 611,8 тыс. грн, не удастся", пишет Обозреватель.

Полесская таможня – в числе лидеров по оформлению легковых автомобилей, которые украинцы покупают за границей, сказано в статье.

"С автомобилями у таможенника действительно не должно быть проблем. Собеседники в Таможенной службе говорят: ежемесячно в ведомстве под руководством Панчука оформляли 10 тыс. легковых и 1 тыс. грузовых авто. Брокеры, которые занимаются растаможкой, поговаривают: в среднем за каждую машину некоторые таможенники берут €250–500 взятки. С такими масштабами ежемесячно бюджет может терять около 200 млн грн", – указывают журналисты.

Издание сообщает, что во время руководства Панчука Государственное бюро расследований зафиксировало целый ряд нарушений. В Хмельницком зарегистрировано уголовное производство №62020240000000237 по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Полесской таможни Гостаможслужбы, которые незаконно оформили 13 машин, бюджет при этом потерял 300 тыс. грн.

Центральный аппарат ГБР расследует производства №42017030000000333 и №62020000000000919. Уже изъяли документы, которые свидетельствуют о незаконном оформлении авто. Портал приводит в пример еще два производства – №42017030000000333 и №62020000000000919, в которых идет речь о том, что в документы внесли ложные сведения о первой регистрации.

"Меняли дату изготовления и первой регистрации автомобиля для того, чтобы при растаможке применять к нему ставку акцизного налога за 1 см3 объема двигателя, применяемую для автомобилей, которые использовались", – рассказали журналистам источники в правоохранительных органах.

"В сумме за более года работы под руководством Панчука ущерб бюджету может достигать 3 млрд грн, предположили силовики. Но при этом Панчук остается на своем месте, продолжает оформлять автомобили", – пишет "Обозреватель".