Шмыгаль анонсировал подписание соглашения о "таможенном безвизе" с ЕС

Шмыгаль: У нас высокая степень готовности к присоединению к таможенной системе ЕС Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Шмыгаль говорил о соглашении об "открытом небе", которое Украина и ЕС подписали 12 октября в Киеве в ходе саммита Украина – ЕС. Премьер рассказал, что это соглашение также называют "авиационным безвизом".

"Авиационный безвиз" – только один из пяти "безвизов", одно из стратегических направлений работы правительства в части интеграции в европейское пространство. Амбициозной целью Украины является подписание еще четырех соглашений с Европейским союзом в таких сферах, как таможня, цифровизация, энергетика и промышленность. В 2022 году ожидаем присоединение к Европейской конвенции о едином транзите, это так называемый таможенный безвиз. У нас высокая степень готовности к присоединению к таможенной системе ЕС. Украина на национальном уровне уже использует новую транзитную систему NCTS", – сообщил премьер.

Он рассказал, что в перспективе присоединение Украины к международной системе позволит обмениваться таможенными данными "в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозок".

"Это важный шаг в направлении детенизации и борьбы со злоупотреблениями на таможне", – сказал Шмыгаль.