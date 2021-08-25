Глава Минфина Украины заявил, что к работе таможни "остаются вопросы", но он готов поддержать главу Гостаможслужбы

Марченко: Главу Гостаможни я готов поддержать – уже то, что он взялся за столь сложную сферу, заслуживает уважения Фото: mof.gov.ua

После того как руководитель налоговой Алексей Любченко занял пост первого вице-премьера – министра экономики Украины, и.о. главы службы стал его заместитель Евгений Олейников, объявлен конкурс на должность главы. Марченко отметил, что доволен работой Олейникова.

"В целом командой Госналоговой я доволен. Это одна из наиболее профессиональных команд во всей Украине. С таможней сложнее, но Павла Рябикина, главу Гостаможни, я готов поддержать – уже даже то, что он взялся за столь сложную сферу, заслуживает уважения", – считает министр.

Он добавил, что, хотя у Минфина остаются вопросы к результатам работы таможни и ее реформирования, было сложно найти человека "не из системы", который был бы готов взять на себя ответственность за работу таможни.