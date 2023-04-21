Контракты на питание армии несут для ретейлеров большие риски – политолог Кулик

Он перечислил и другие причины, почему для крупных сетей поставка питания для армии не интересна.

"Ретейлеры изучили систему снабжения, логистику и заявили, что нынешние цены для них оказались низкими. По схожим ценам розничные сети работать отказались. Так выходит, что с ценами не так все и было плохо? Почему же тогда все хейтили [министра обороны Алексея] Резникова?" – написал политолог.

Кулик добавил, что ретейлеры осознают необходимость постоянного взаимодействия с правоохранительными органами при контрактах с военными.

"Преимуществ" работы с бюджетными деньгами много – начиная от регулярных обысков (сегодня уголовные дела возбуждены в отношении всех поставщиков услуг всеми правоохранительными органами одновременно), до ареста счетов. В случае с ретейлерами будет парализовано не только направление обеспечения армии, но и основная деятельность предприятия. В этом можно быть уверенным точно – наши правоохранители знают свое дело "отлично", – заявил Кулик.

Он отметил, что Минобороны не соглашается по требованию ретейлеров корректировать цены каждую неделю, учитывая их существенные колебания. Эта работа увеличит нагрузку на аппарат министерства и приведет к росту коррупционных рисков, считает он. Еще одной проблемой он назвал логистику, при которой нужно учитывать много факторов: отдельные для каждой части требования, разницу в продуктовых наборах, нестандартную фасовку, температурные характеристики и другие параметры, а также штрафы за их несоблюдение.

"Существующая система обеспечения армии продовольствием разрабатывалась и совершенствовалась многие годы, и, как показали 14 месяцев войны, работает! Если розничные сети признают, что цены не то что нормальные, а для них даже низкие, то вопрос все-таки не в цене. И обвинения в адрес Резникова, мягко говоря, под вопросом", – подчеркнул Виталий Кулик.

Он считает, что риторика Министерства экономики по поводу необходимости учесть требования ретейлеров может означать, что чиновники пытаются подстроить систему обеспечения армии под пожелания торговых сетей и "под лозунгами борьбы с коррупцией пытаются построить новый "схематоз" под отдельных ретейлеров".