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Контракты на питание армии несут для ретейлеров большие риски – политолог Кулик

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Виталий Кулик: Существующая система обеспечения армии продовольствием разрабатывалась и совершенствовалась многие годы, и, как показали 14 месяцев войны, работает!
Виталий Кулик: Существующая система обеспечения армии продовольствием разрабатывалась и совершенствовалась многие годы, и, как показали 14 месяцев войны, работает!
Фото: espreso.tv

Идея перенести организацию питания военнослужащих на ретейлеров создает ряд рисков для сетей, потому что постановление КМУ №335 предусматривает, что поставщики не должны получать от таких контрактов прибыль, написал в своем блоге на "Цензор.НЕТ" политолог Виталий Кулик.

Он перечислил и другие причины, почему для крупных сетей поставка питания для армии не интересна. 

"Ретейлеры изучили систему снабжения, логистику и заявили, что нынешние цены для них оказались низкими. По схожим ценам розничные сети работать отказались. Так выходит, что с ценами не так все и было плохо? Почему же тогда все хейтили [министра обороны Алексея] Резникова?" – написал политолог.

Кулик добавил, что ретейлеры осознают необходимость постоянного взаимодействия с правоохранительными органами при контрактах с военными.

"Преимуществ" работы с бюджетными деньгами много – начиная от регулярных обысков (сегодня уголовные дела возбуждены в отношении всех поставщиков услуг всеми правоохранительными органами одновременно), до ареста счетов. В случае с ретейлерами будет парализовано не только направление обеспечения армии, но и основная деятельность предприятия. В этом можно быть уверенным точно – наши правоохранители знают свое дело "отлично", – заявил Кулик.

Он отметил, что Минобороны не соглашается по требованию ретейлеров корректировать цены каждую неделю, учитывая их существенные колебания. Эта работа увеличит нагрузку на аппарат министерства и приведет к росту коррупционных рисков, считает он. Еще одной проблемой он назвал логистику, при которой нужно учитывать много факторов: отдельные для каждой части требования, разницу в продуктовых наборах, нестандартную фасовку, температурные характеристики и другие параметры, а также штрафы за их несоблюдение.

"Существующая система обеспечения армии продовольствием разрабатывалась и совершенствовалась многие годы, и, как показали 14 месяцев войны, работает! Если розничные сети признают, что цены не то что нормальные, а для них даже низкие, то вопрос все-таки не в цене. И обвинения в адрес Резникова, мягко говоря, под вопросом", – подчеркнул Виталий Кулик.

Он считает, что риторика Министерства экономики по поводу необходимости учесть требования ретейлеров может означать, что чиновники пытаются подстроить систему обеспечения армии под пожелания торговых сетей и "под лозунгами борьбы с коррупцией пытаются построить новый "схематоз" под отдельных ретейлеров".

Контекст:

13 апреля информагентство Минобороны Украины "АрміяInform" сообщило, что замминистра обороны Денис Шарапов провел встречу с крупнейшими ретейлерами Украины – "Сільпо", АТБ, "Ашан", "Варус" и другими. В ходе встречи обсуждались возможности привлечения ретейлеров к процессу организации и обеспечения питания военнослужащих.

Правительство 28 марта продлило действие существующих контрактов на питание еще на 90 дней, сообщал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. 

Замглавы патронатной службы министра обороны Алексей Копытько объяснил причины решения Кабмина в своем Facebook. Он подчеркнул, что требования министерства выдвинуты, исходя из необходимости гарантировать питание армии в условиях идущей войны. 

Теги: коррупция, цены, продукты, Минобороны, питание
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