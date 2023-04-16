Резников о скандале с закупкой продуктов для армии: Я уже заказал два аудита

"Я уже заказал два разных аудита, один внутренний и один внешний и международный. Я также создал совет по борьбе с коррупцией, состоящий из гражданских ассоциаций, НПО и средств массовой информации", – сказал он.

По его словам, агентство по борьбе с коррупцией выбрало 15 членов совета без участия Минобороны. На этой неделе они встретились, чтобы избрать главу, а затем встретятся с Резниковым, чтобы обсудить дальнейшие действия.

"Я понимаю, что во время войны очень трудно сбалансировать потребность в секретности и прозрачности", – добавил он.