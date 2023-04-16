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Резников о скандале с закупкой продуктов для армии: Я уже заказал два аудита

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Резников рассказал, как регулируется вопрос с закупками
Резников рассказал, как регулируется вопрос с закупками
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью испанскому изданию La Razon, которое было опубликовано 16 апреля, что он предпринял после скандала с ценами на поставки продуктов для военных.

"Я уже заказал два разных аудита, один внутренний и один внешний и международный. Я также создал совет по борьбе с коррупцией, состоящий из гражданских ассоциаций, НПО и средств массовой информации", – сказал он. 

По его словам, агентство по борьбе с коррупцией выбрало 15 членов совета без участия Минобороны. На этой неделе они встретились, чтобы избрать главу, а затем встретятся с Резниковым, чтобы обсудить дальнейшие действия. 

"Я понимаю, что во время войны очень трудно сбалансировать потребность в секретности и прозрачности", – добавил он.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".

24 января директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.

После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: армия, продукты, Алексей Резников, Минобороны, скандал, аудит, питание
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