Процесс против экс-замминистра обороны Шаповалова аморален – Мочанов

В постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из ситуации, отмечал его адвокат Фото: личный архив Вячеслава Шаповалова

Он рассказал, что присутствовал на суде по выбору меры пресечения для Шаповалова, где того просили перевести из изолятора под домашний арест или отдать на поруки.

"Поручителей было 11 военнослужащих. И я. Смысл поручительства не в том, чтобы доказывать, что "рафик невиновен", это сделают адвокаты. Хотя, по идее, это и не адвокаты должны делать, а в рамках презумпции невиновности обвинение должно доказывать виновность", – отметил Мочанов.

Он добавил, что схожие заседания проходили по делам генерала Дмитрия Марченко, Андрея Антоненко (Риффа), генерала СБУ Валерия Шайтанова. По словам Мочанова, прокуратура отказывается слушать доводы защиты и в деле Шаповалова, который работал в тяжелое время начала полномасштабной агрессии. Теперь ему вменяют "злонамеренное препятствование выполнению задач ВСУ в особый период".

"Забавно слушать этих деятелей со стороны обвинения, рассказывающих, как и что нужно было делать год назад в активную фазу. Им, наверное, из закарпатского котла, куда их собрали как чертей на пересменку, – было виднее", – написал волонтер.

По его мнению, Шаповалов не должен находиться под стражей просто потому, что кто-то убедил общество и начальство в том, что он преступник.

"Если Шаповалов (Шайтанов, Марченко etc) виновны – устанавливайте истину, доказывайте вину и сажайте хоть на три пожизненных или отправляйте разминировать ногами инженерные сооружения врага. Но так, как это происходит сейчас, – аморально", – подчеркнул Мочанов.

Подобные дела часто заканчиваются оправданием подозреваемого, однако его имя оказывается дискредитировано, а прокуратура не несет за это ответственности, при этом фигуранты доказали свою честность либо службой в ВСУ, либо, как Шаповалов, своей работой в Киеве, объяснил Мочанов.

"Они все заслужили, чтобы даже при подозрениях, которые всегда идут рядом с их должностями, им не избирали меру пресечения в виде содержания под стражей в ИВС или СИЗО. А как минимум домашний арест – ночной или круглосуточный. В идеале – поруки или личные обязательства", – резюмировал он.