Процесс против экс-замминистра обороны Шаповалова аморален – Мочанов

Он рассказал, что присутствовал на суде по выбору меры пресечения для Шаповалова, где того просили перевести из изолятора под домашний арест или отдать на поруки.
"Поручителей было 11 военнослужащих. И я. Смысл поручительства не в том, чтобы доказывать, что "рафик невиновен", это сделают адвокаты. Хотя, по идее, это и не адвокаты должны делать, а в рамках презумпции невиновности обвинение должно доказывать виновность", – отметил Мочанов.
Он добавил, что схожие заседания проходили по делам генерала Дмитрия Марченко, Андрея Антоненко (Риффа), генерала СБУ Валерия Шайтанова. По словам Мочанова, прокуратура отказывается слушать доводы защиты и в деле Шаповалова, который работал в тяжелое время начала полномасштабной агрессии. Теперь ему вменяют "злонамеренное препятствование выполнению задач ВСУ в особый период".
"Забавно слушать этих деятелей со стороны обвинения, рассказывающих, как и что нужно было делать год назад в активную фазу. Им, наверное, из закарпатского котла, куда их собрали как чертей на пересменку, – было виднее", – написал волонтер.
По его мнению, Шаповалов не должен находиться под стражей просто потому, что кто-то убедил общество и начальство в том, что он преступник.
"Если Шаповалов (Шайтанов, Марченко etc) виновны – устанавливайте истину, доказывайте вину и сажайте хоть на три пожизненных или отправляйте разминировать ногами инженерные сооружения врага. Но так, как это происходит сейчас, – аморально", – подчеркнул Мочанов.
Подобные дела часто заканчиваются оправданием подозреваемого, однако его имя оказывается дискредитировано, а прокуратура не несет за это ответственности, при этом фигуранты доказали свою честность либо службой в ВСУ, либо, как Шаповалов, своей работой в Киеве, объяснил Мочанов.
"Они все заслужили, чтобы даже при подозрениях, которые всегда идут рядом с их должностями, им не избирали меру пресечения в виде содержания под стражей в ИВС или СИЗО. А как минимум домашний арест – ночной или круглосуточный. В идеале – поруки или личные обязательства", – резюмировал он.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих рапорт об увольнении написал замминистра Вячеслав Шаповалов.
1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.
Адвокат Сергей Митюрин объяснял, что в постановлении суда фигурируют каски, бронежилеты и обувь, которые были закуплены за границей в тот период, когда их трудно было найти в другом месте. Митюрин добавил, что в первые дни после 24 февраля количество военных Вооруженных сил резко выросло в 3,5 раза. Кабмин упростил тогда систему закупок для сил обороны. Минобороны по новым правилам оформило девять закупок у девяти компаний из стран НАТО, которые имели сертификаты качества стандарта НАТО. Часть продукции стоимостью 1 млрд грн оказалась некачественной, эти убытки производители сейчас возмещают деньгами и качественной продукцией. Он также подчеркивал, что некачественная амуниция, за которую судят Шаповалова, ни минуты не использовалась ВСУ.
Юрист подчеркнул, что в постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из этой ситуации. Митюрин указывает, что ни один из контрактов, о которых идет речь, Шаповалов не подписывал. Государственный департамент закупок в составе Минобороны, как он пояснил, является самостоятельным органом.