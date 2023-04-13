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ПОЛИТИКА

Российские пропагандисты использовали дело экс-замминистра обороны Шаповалова для раскола украинцев – политтехнолог

В постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из закупок Минобороны, отмечал его адвокат
В постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из закупок Минобороны, отмечал его адвокат
Фото: mil.gov.ua

Российская пропагандистская машина использует тему ареста экс-заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, чтобы внести раскол в украинское общество, считает управляющий партнер Национальной антикризисной группы, украинский политтехнолог Тарас Загородний. Об этом он рассказал в эфире телеканала Freedom.

Эксперт подчеркнул, что против Шаповалова не выдвигали подозрений в коррупции, но вся история преподносится российской пропагандой как коррупционная – чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

"У Шаповалова нет никаких коррупционных действий, нет никакого доказанного умысла. Человек, который закупал сертифицированную технику стран НАТО, фактически обвинен по статье, якобы он препятствовал деятельности Вооруженных сил. И что мы имеем в итоге? У нас… в результате идет задержка по поставкам оружия", – объяснил украинский политтехнолог.

Он обратил внимание на заявления на эту тему известных пропагандистов, часть из которых украинцы "и дальше продолжают слушать". На примере дела Шаповалова они "с умным видом" рассказывают, что якобы "выжгли коррупцию" в Украине. 

"Главная задача этих так называемых "хороших" русских – внести раскол, чтобы в Украине началась петлюровщина, начали сносить всех. Они понимают, что это очень действенный инструмент по деморализации армии, деморализации руководства. Я бы не смотрел этих "хороших" русских", – подытожил Загородний. 

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Адвокат Сергей Митюрин объяснял, что в постановлении суда фигурируют каски, бронежилеты и обувь, которые были закуплены за границей в тот период, когда их трудно было найти в другом месте. Митюрин добавил, что в первые дни после 24 февраля количество военных Вооруженных сил резко выросло в 3,5 раза. Кабмин упростил тогда систему закупок для сил обороны. Минобороны по новым правилам оформило девять закупок у девяти компаний из стран НАТО, которые имели сертификаты качества стандарта НАТО. Часть продукции стоимостью 1 млрд грн оказалась некачественной, эти убытки производители сейчас возмещают деньгами и качественной продукцией.

Юрист подчеркнул, что в постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из этой ситуации. Митюрин указывает, что ни один из контрактов, о которых идет речь, Шаповалов не подписывал. Государственный департамент закупок в составе Минобороны, как он пояснил, является самостоятельным органом.

Теги: российская пропаганда, Минобороны, уголовное производство, Тарас Загородний, Вячеслав Шаповалов
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