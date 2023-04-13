Российские пропагандисты использовали дело экс-замминистра обороны Шаповалова для раскола украинцев – политтехнолог

В постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из закупок Минобороны, отмечал его адвокат Фото: mil.gov.ua

Эксперт подчеркнул, что против Шаповалова не выдвигали подозрений в коррупции, но вся история преподносится российской пропагандой как коррупционная – чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

"У Шаповалова нет никаких коррупционных действий, нет никакого доказанного умысла. Человек, который закупал сертифицированную технику стран НАТО, фактически обвинен по статье, якобы он препятствовал деятельности Вооруженных сил. И что мы имеем в итоге? У нас… в результате идет задержка по поставкам оружия", – объяснил украинский политтехнолог.

Он обратил внимание на заявления на эту тему известных пропагандистов, часть из которых украинцы "и дальше продолжают слушать". На примере дела Шаповалова они "с умным видом" рассказывают, что якобы "выжгли коррупцию" в Украине.

"Главная задача этих так называемых "хороших" русских – внести раскол, чтобы в Украине началась петлюровщина, начали сносить всех. Они понимают, что это очень действенный инструмент по деморализации армии, деморализации руководства. Я бы не смотрел этих "хороших" русских", – подытожил Загородний.