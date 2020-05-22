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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Коржаков: Олигархи – народ очень жадный. Они матери своей денег не дадут

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков выразил мнение, что в 1993 году Ельцин стал президентом не благодаря олигархам.

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Коржаков назвал олигархов жадными
Коржаков назвал олигархов жадными
Фото: pixabay.com

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону не согласился с версией, что на президентских выборах в РФ 1996 года Ельцин выиграл благодаря олигархам.

Коржаков, который тогда возглавлял предвыборный штаб Ельцина, отметил, что изначально рейтинг его кандидата был на уровне четырех процентов.

"Если подробно читать документы, понятно, что олигархи тут имеют отношения очень мало. Олигархи же – народ очень жадный. Они матери своей не дадут. Если в деньги попал, должен миллиарды набирать, набирать и набирать – и чокнуться", – объяснил экс-начальник охраны Ельцина. 

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Выборы президента России в 1996 году проходили в два тура, было 11 кандидатов. В первом туре Ельцин набрал 35,28% и вышел во второй тур вместе с главой Компартии Геннадием Зюгановым (32,03%). Во втором туре за Ельцина проголосовало 53,82%, за Зюганова – 40,31%.

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, выборы, Борис Ельцин, Александр Коржаков, деньги, олигархи
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