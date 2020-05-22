Коржаков: Олигархи – народ очень жадный. Они матери своей денег не дадут

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону не согласился с версией, что на президентских выборах в РФ 1996 года Ельцин выиграл благодаря олигархам.

Коржаков, который тогда возглавлял предвыборный штаб Ельцина, отметил, что изначально рейтинг его кандидата был на уровне четырех процентов.

"Если подробно читать документы, понятно, что олигархи тут имеют отношения очень мало. Олигархи же – народ очень жадный. Они матери своей не дадут. Если в деньги попал, должен миллиарды набирать, набирать и набирать – и чокнуться", – объяснил экс-начальник охраны Ельцина.

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Выборы президента России в 1996 году проходили в два тура, было 11 кандидатов. В первом туре Ельцин набрал 35,28% и вышел во второй тур вместе с главой Компартии Геннадием Зюгановым (32,03%). Во втором туре за Ельцина проголосовало 53,82%, за Зюганова – 40,31%.