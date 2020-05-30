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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кравчук: Компенсация Украине после подписания Будапештского меморандума должна была бы составить около $250 млрд

В авторской программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что перед подписанием Будапештского меморандума Украина не просила США компенсировать затраты на ликвидацию ядерного оружия.

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Кравчук: Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия
Кравчук: Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия
Фото: ЕРА

После подписания Будапештского меморандума Украина потеряла примерно $250 млрд. Об этом в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах $250 млрд", – сказал он.

Экс-президент отметил, что с представителями США не было разговора о том, чтобы такую сумму Украине компенсировали Соединенные Штаты.

"Такого прямого разговора не было. Но было сказано о затратах. Тогда мы не знали цифр, как сегодня. Я же читал, общался с людьми, обращался к тем, кто разбирается в этом деле. Потому что президент, при всем уважении, не всеми фактами и цифрами может владеть. И это нормально, он не может все знать. Было сказано, что это очень большие затраты на постановку этого оружия на территории Украины, еще больше затраты могут быть при ликвидации оружия", – объяснил Кравчук.

По его словам, у Украины было около 46 ядерных боеголовок на твердом топливе, остальные были жидкотопливные.

"Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что если оно, не дай господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения. Я говорил об этом: "Как нам? Мы, Украина, самостоятельно это сделать не можем. Россия хочет только забрать ядерные боеголовки", – рассказал первый президент Украины.

Кравчук отметил, что в Украине "все до единой ракеты были направлены на США".

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: США, Леонид Кравчук, ядерное оружие, меморандум, Будапештский меморандум, ракеты, боеголовка, компенсация
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