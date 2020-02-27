Крупный производитель заявил о рекордном снижении цен на автомобили скорой помощи

По сравнению с прошлым годом ООО "Автоспецпром" смог понизить цену на продукцию в среднем на 18%, за счет этого местные власти могут закупить больше "скорых", чем планировали, рассказал заместитель директора компании Кирилл Коморкин.

Ведущий производитель автомобилей скорой помощи ООО "Автоспецпром" заявляет о снижении цен на автомобили скорой помощи в течение 2019 года на более чем 18%.

"Если предметно говорить о ценах, то у нас не просто самая низкая цена на рынке за счет масштабов производства. По сравнению с прошлым годом мы смогли понизить цену на нашу продукцию в среднем на 18%! И за счет этого в том числе в бюджетах сегодня есть свободные деньги, которые позволяют закупить больше "скорых", чем планировалось. В каком-то регионе на 10 машин больше, в каком-то на семь! Это же здорово! Регионы могут позволить себе дополнительные закупки", – сказал в интервью Delo.ua заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Он добавил, что достигнуть этого удалось за счет прямых поставок комплектующих от производителей и за счет максимального использования продукции украинских производителей.

"У автомобиля скорой помощи около 3 тысяч комплектующих – от креплений до оборудования. Более 60% из этой номенклатуры – украинского производства. И многое мы придумали сами, спроектировали и внедрили в производство на различных предприятиях. Все комплектующие покупаются напрямую либо у производителей, либо у официальных дилеров", – рассказал Коморкин.

Он добавил, что многие ноу-хау компании являются результатом сотрудничества инженеров и конструкторов компании c врачами-практиками.

"Например, в качестве основы интерьера мы используем монолитную стену из стеклопластика, который обладает повышенной устойчивостью к повреждениям и более прочен по сравнению с АБС-пластиковой основой. Эта стена, по отзывам врачей, является наиболее эргономичной и комфортной среди всех интерьеров. А разработали ее наши инженеры на основе опыта самих медиков, с которыми мы постоянно поддерживаем связь и собираем их мнения относительно удобства работы, размещения оборудования, подключений и креплений. Модернизация у нас идет постоянно", – сказал он.

ООО "Автоспецпром" – один из крупнейших в Украине производителей автомобилей скорой медицинской помощи. Предприятие основано в 2012 году. В настоящее время мощности ООО позволяют выпускать в месяц до 100 единиц автомобилей скорой помощи. Компания является главным поставщиком такого автотранспорта как для государственных, так и для частных медицинских учреждений Украины.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с государственным стандартом Украины ДСТУ 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789. В 2019-м предприятие выпустило более 500 автомобилей скорой помощи всех типов.