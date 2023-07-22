Кубраков назвал открытие нового McDonald’s важным сигналом для бизнеса в Украине

21 июля компания открыла McDonald's возле автотрассы М-06 "Киев-Чоп" в Житомирской области, в 127 км от Киева.

"McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только больших городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 "Киев-Чоп" – важный сигнал для бизнеса: возобновление и развитие возможны даже вопреки войне”, – сказал Кубраков.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что запуск заведения запланировали еще до полномасштабного вторжения. Открытый во время войны McDonald's стал одним из самых больших в Украине – более 500 м2 площади, 133 места в зале и 116 – на террасе, рядом предусмотрена парковка для больших автобусов.

В компании сообщили, что заведение будет работать с 7.30 до 22.00, закрываться во время воздушной тревоги и возобновлять работу ориентировочно через час после ее отмены.