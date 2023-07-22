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Кубраков назвал открытие нового McDonald’s важным сигналом для бизнеса в Украине

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Александр Кубраков: Возобновление и развитие возможны даже вопреки войне
Александр Кубраков: Возобновление и развитие возможны даже вопреки войне
Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

Открытие нового объекта McDonald's в Украине – это важный сигнал для бизнеса, заявил вице-премьер-министр, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Об этом 21 июля пишет агентство "Интерфакс-Украина".

21 июля компания открыла McDonald's возле автотрассы М-06 "Киев-Чоп" в Житомирской области, в 127 км от Киева.

"McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только больших городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 "Киев-Чоп" – важный сигнал для бизнеса: возобновление и развитие возможны даже вопреки войне”, – сказал Кубраков.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что запуск заведения запланировали еще до полномасштабного вторжения. Открытый во время войны McDonald's стал одним из самых больших в Украине – более 500 м2 площади, 133 места в зале и 116 – на террасе, рядом предусмотрена парковка для больших автобусов.

В компании сообщили, что заведение будет работать с 7.30 до 22.00, закрываться во время воздушной тревоги и возобновлять работу ориентировочно через час после ее отмены.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Запуск заведений начинался с доставки. 30 сентября в компании заявили, что открывают 10 залов в Киеве. С 18 октября сеть возобновила работу во Львове. С тех пор заведения начали работать еще в ряде городов Украины.

Теги: инвестиции, бизнес, ресторан, McDonald's, Александр Кубраков, открытие
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