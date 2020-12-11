Кубраков рассказал, что качество и безопасность дорог повысились, а стоимость строительства снизилась

Экономии, по словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, удалось достичь за счет массового проведения экспертиз проектов еще до их выхода на торги в системе ProZorro.

Кубраков объяснил, что 90% проектов этого года – с дорожной основой и именно она обеспечивает долговечность покрытия Фото: ukravtodor.gov.ua

В 2020 году одновременно с удешевлением работ по восстановлению и ремонту дорог значительно выросло качество готовых объектов, заявил на мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" глава "Укравтодора" Александр Кубраков, сообщает сайт ведомства.

Он объяснил, что 90% проектов этого года – с дорожной основой и именно она обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия. Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась в 81,2% проектов, в то время как в 2018 году таких проектов было только 45,6%, а в 2019-м – 52,7%.

Особое внимание в этом году уделялось и обеспечению безопасности на дорогах, добавил Кубраков: было оборудовано освещение на 619 км дорог (в 2019-м – на 78,8 км), установлено 515 тыс. погонных метров барьерного ограждения (263 тыс. – в 2019-м), проложено и восстановлено 206 тыс. погонных метров тротуаров (43,5 тыс. – в 2019-м).

Экономии, по словам Кубракова, удалось достичь за счет массового проведения экспертиз проектов еще до их выхода на торги в системе ProZorro.

"Если в 2018-м и 2019 годах подобную оценку проходили выборочно проекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта и очень редко – текущего среднего ремонта, то в 2020 году мы сделали эти меры обязательными для всех проектов", – сказано в сообщении.

В результате, по данным главы "Укравтодора", экономия на торгах в этом году выросла до 7,8% при средней экономии в течение последних пяти лет на уровне 6,2%.

Инфографика: obozrevatel.com

Средняя стоимость строительства 1 км дорог в 2019 году составляла 25,1 млн грн, а в 2020-м она снизилась до 20,6 млн грн, рассказал Кубраков.

Украина поднялась по нескольким позициям в The Legatum Prosperity Index ("Индекс процветания"). В рейтинге "транспорт" заняла 73-е место, в рейтинге "качество дорог" – 126-е место.