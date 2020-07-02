Марченко: Отставка главы Нацбанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность Украины

У Украины достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, поэтому отставка главы Нацбанка Якова Смолия не должна на нее повлиять, считает министр финансов Сергей Марченко.

Марченко заверил, что Украина может обеспечивать все обязательства перед международными партнерами и гражданами Фото: mof.gov.ua

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на макрофинансовую стабильность Украины. Об этом 2 июля на пресс-конференции сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я считаю, что отставка главы Национального банка Украины не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства. Сейчас как никогда у нас есть достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность", – отметил он.

Марченко подчеркнул, что по состоянию на 1 июля на едином казначейском счете в Украины беспрецедентно значительный объем средств – 75 млрд грн в национальной валюте и более 2 млрд в долларах США.

"Это дает нам возможность полностью контролировать ситуацию с государственными финансами, обеспечивать все наши обязательства перед международными партнерами, перед гражданами, социальные обязательства будут выполняться вовремя и в полном объеме. Мы максимально действуем четко и прозрачно", – подчеркнул министр.

1 июля Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.