Марченко: Отставка главы Нацбанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность Украины

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на макрофинансовую стабильность Украины. Об этом 2 июля на пресс-конференции сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я считаю, что отставка главы Национального банка Украины не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства. Сейчас как никогда у нас есть достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность", – отметил он.
Марченко подчеркнул, что по состоянию на 1 июля на едином казначейском счете в Украины беспрецедентно значительный объем средств – 75 млрд грн в национальной валюте и более 2 млрд в долларах США.
"Это дает нам возможность полностью контролировать ситуацию с государственными финансами, обеспечивать все наши обязательства перед международными партнерами, перед гражданами, социальные обязательства будут выполняться вовремя и в полном объеме. Мы максимально действуем четко и прозрачно", – подчеркнул министр.
1 июля Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.
В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".
"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.
Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.
По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.