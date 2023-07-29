Мэр норвежского города приехал в Украину на велосипеде, по пути собрав для ВСУ более 500 тыс. грн

Из Сокндала в поселок Зализцы Тернопольской области (этот населенный пункт стал побратимом Сокндала после полномасштабного вторжения РФ в Украину) 25-летний норвежец ехал 11 дней. Вместе с ним ехал автомобиль, переданный украинцам норвежскими волонтерами из Biler til Ukraina ("Авто для Украины").

За деньги, собранные Саедом, украинским военным купили два беспилотника Mavic, компьютерное оборудование для артиллерии, планшеты, тепловизор и генератор.

О том, что заехал в Украину, мэр Сокндала сообщил в Facebook 26 июля. По словам Саеда, за 10 дней он проехал более 1800 км и по пути у него были "фантастические велосипедные условия".

Норвежская телекомпания NRK отмечала, что нынешняя поездка в Украину для мэра Сокндала уже четвертая после Нового года.