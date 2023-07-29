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Мэр норвежского города приехал в Украину на велосипеде, по пути собрав для ВСУ более 500 тыс. грн

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Границу с Украиной Саед пересек 26 июля
Границу с Украиной Саед пересек 26 июля
Фото: Jonas Andersen Sayed / Facebook

Мэр норвежского города Сокндал Йонас Андерсен Саед приехал на велосипеде в Украину, по пути собрав для украинских военных 150,4 тыс. норвежских крон (около 545 тыс. грн). Об этом 28 июля сообщила "Европейская правда" со ссылкой на Stavanger Aftenblad (материал доступен по подписке).

Из Сокндала в поселок Зализцы Тернопольской области (этот населенный пункт стал побратимом Сокндала после полномасштабного вторжения РФ в Украину) 25-летний норвежец ехал 11 дней. Вместе с ним ехал автомобиль, переданный украинцам норвежскими волонтерами из Biler til Ukraina ("Авто для Украины").

За деньги, собранные Саедом, украинским военным купили два беспилотника Mavic, компьютерное оборудование для артиллерии, планшеты, тепловизор и генератор.

О том, что заехал в Украину, мэр Сокндала сообщил в Facebook 26 июля. По словам Саеда, за 10 дней он проехал более 1800 км и по пути у него были "фантастические велосипедные условия".

https://www.facebook.com/jonas.sayed.9/posts/pfbid02Lfg4pHSP4jsJ9KceaNnG9z8jZrB7E3ktxQrGpXmD2UPUoojmQXArFKb7VbTkfHuol

Норвежская телекомпания NRK отмечала, что нынешняя поездка в Украину для мэра Сокндала уже четвертая после Нового года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Норвегия, Тернопольская область, деньги, велосипедисты, автомобиль, мэр
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