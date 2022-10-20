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20 октября, 2022
 
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Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов

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В конце сентября Марк Хэмилл астал послом по сбору средств для украинского проекта "Армия дронов"
В конце сентября Марк Хэмилл астал послом по сбору средств для украинского проекта "Армия дронов"
Фото: EPA

Голливудский актер Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера в серии фильмов "Звездные войны", заявил, что Украина получила более 500 дронов с момента его присоединения к фандрайзинговой платформе United24 в качестве амбассадора. Об этом пишет Bloomberg.

В конце сентября по просьбе президента Украины Владимира Зеленского актер стал послом по сбору средств для украинского проекта "Армия дронов".

"Очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что мне сообщили, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это", — цитирует слова актера издание.

Контекст:

United24  – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмассадором была теннисистка Элина Свитолина.

5 июля амбассадором платформы United24 стал известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragonsкреативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия и американская актриса и певица Барбра Стрейзанд.

В начале июля платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения для пилотов.

Теги: Украина, Голливуд, Звездные войны, Владимир Зеленский, актер, война России против Украины, United24
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