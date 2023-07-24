"Метинвест" Ахметова заплатил за первое полугодие более 6,3 млрд грн налогов

За январь – июнь этого года украинские предприятия "Метинвеста" уплатили более 1,5 млрд грн единого социального взноса, почти 1,5 млрд грн налога с доходов физических лиц и свыше 1 млрд грн налога на прибыль.

Плата за пользование недрами составила 872 млн грн, плата за землю – 589 млн грн, экологический налог – 302 млн грн.

Во втором квартале 2023 года группа перечислила в украинский бюджет более 3,8 млрд грн, что на 51% больше показателя первого квартала этого года (свыше 2,5 млрд грн). За апрель – июнь предприятия "Метинвеста" увеличили выплату единого социального взноса на 12%, налога с доходов физических лиц – на 26%, налога на прибыль – на 45%, до 643 млн грн.

За второй квартал 2023 года плата за пользование недрами выросла в четыре раза, до 698 млн грн, плата за землю – на 4%, до 301 млн грн, экологический налог – на 23%, до 167 млн грн.

"С начала большой войны группа "Метинвест" отказалась от налоговых льгот, на которые имеет право по законодательству, и платит налоги в полном объеме. Мы понимаем, что наша устойчивость и выносливость придают способности государству держать удар на экономическом, оборонном и социальном направлениях. Мы продолжим быть опорой для страны, армии и украинцев. Будем помогать, сколько потребуется, – и до победы, и после нее", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.