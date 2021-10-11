"Метинвест" запустит в Мариуполе современный энергоэффективный комплекс стоимостью почти $85 млн

Сейчас, по информации агентства, на предприятии уже ведут подготовку к пуско-наладочным работам, начат монтаж основного технологического оборудования производства компании Air Liquide. Завершить работы компания планирует в следующем году.

"Оборудование комплекса позволит обеспечить потребности меткомбината в кислороде и азоте, необходимых для производства чугуна и стали. Это действительно большой и уникальный для компании проект", – цитирует УНИАН главного энергетика ММК имени Ильича группы "Метинвест" Александра Власова.

Агентство отмечает, что "Метинвест" подписал контракт с Air Liquide – мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения – в 2019 году. Группа привлекла финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).