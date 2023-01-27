Международная платежная ассоциация попросила Гетманцева и НБУ о срочной встрече по поводу работы платежного рынка

В связи с этим Международная платежная ассоциация (ранее – Украинская ассоциация платежных систем, УАПС) обратилась к главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву, заместителю главы НБУ Алексею Шабану и директору департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрею Поддерегину с просьбой "в кратчайшие сроки" провести встречу с участниками платежного рынка.

В организации отметили, что хотят обсудить, как будет функционировать рынок платежных услуг с 1 февраля, если закон не вступит в силу.

"Также международная платежная ассоциация призвала главу государства не разрешить остановить работу платежного рынка и как можно скорее вернуть с подписью законопроект №4366, который разблокирует деятельность его участников. Согласно закону "О платежных услугах", игроки рынка должны обновить лицензии, подав в Национальный банк Украины соответствующий пакет документов до 1 февраля 2023 года. При этом постановление НБУ №217, описывающее процедуру, было опубликовано только в конце декабря прошлого года. При рассмотрении документов в течение трех месяцев (60 рабочих дней) перелицензирование оказалось технически невозможным", – сказано в материале.

"Фокус" пишет, что ситуацию со сроками обновления лицензий должен был скорректировать законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)", который откладывает процесс на три месяца. Но по состоянию на 27 января 2023 года документ находится на подписи у главы государства.

"11 января состоялась онлайн-встреча главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев с председателем GPA (Global Payment Association) Галиной Хейло и участниками Ассоциации по перелицензированию небанковских финансовых учреждений. Гетманцев предложил разрешить ситуацию путем обращения профильного комитета в НБУ. Также он пояснил, что сроки в законопроекте изменить уже невозможно. Национальный банк Украины обещал, что обеспечит условия для работы небанковских финансовых учреждений, если законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)" не вступит в силу до 1 февраля", – пишет издание.