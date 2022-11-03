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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федерация работодателей просит правительство утвердить список территорий, затронутых войной

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Чтобы введенные правительством изменения работали, необходимо постановление правительства, отметили в ФРУ
Чтобы введенные правительством изменения работали, необходимо постановление правительства, отметили в ФРУ
Фото: depositphotos.com

Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмигалю и призвала его как можно быстрее утвердить на законодательном уровне перечень территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных территорий, а также находящихся под влиянием боевых действий. Об этом идет речь в открытом письме ФРУ, которое есть в распоряжении редакции.

Предприятия, расположенные на этих территориях, в первую очередь требуют внимания и поддержки со стороны государства, но из-за отсутствия такого перечня бизнес не в состоянии получить предусмотренные законами льготы, говорится в письме.

В ФРУ отмечают, что таких вызовов мир не видел со времен Второй мировой войны: российские агрессоры разрушают энергетическую и логистическую инфраструктуру Украины, заводы, склады, технику, блокируют украинские порты. Государство и бизнес Украины совместно работают на победу на экономическом фронте, для сокращения налогового давления на предприятия, которые оказались в наиболее затруднительном положении, были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, сказано в обращении.

"Согласно этим изменениям, для территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, временно не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог, аренда), экологический налог за выбросы в воздух, воду, образование /временное хранение радиоактивных отходов, налог на недвижимое имущество, общее минимальное налоговое обязательство за землю. Однако предприятия не могут пользоваться этими льготами из-за отсутствия подзаконного акта", – пояснили в ФРУ.

В федерации уточнили: чтобы введенные правительством изменения работали и были полностью прозрачны, необходимо постановлением правительства утвердить перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации.

"Дополнительно обращаем внимание, что к таким территориям также должны относиться и находящиеся под влиянием боевых действий. Предприятия на таких территориях либо несут прямые убытки от разрушений и/или потери имущества, либо не имеют доступа к имуществу и не могут им полноценно пользоваться, либо вынуждены сокращать объемы хозяйственной деятельности из-за сокращения спроса локальных потребителей, трудностей с логистикой, закупкой сырья и материалов, сбытом готовой продукции", – подчеркнули в ФРУ.

Теги: Россия, Украина, экономика, бизнес, правительство, оккупация, закон, убытки, Налоговый кодекс, война России против Украины, ФРУ, Федерация работодателей Украины, разрушения
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