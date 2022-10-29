Зеленский поблагодарил Канаду за "беспрецедентный" выпуск суверенных облигаций для Украины

Выпуск правительством Канады пятилетних облигаций для финансовой поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bonds) анонсировал сегодня премьер-министр Джастин Трюдо на XXVII Конгрессе украинских канадцев в Виннипеге, его речь опубликована на сайте премьера.

Поступления от этих пятилетних облигаций будут направлены непосредственно в Украину через счет, администрируемый Международным валютным фондом, и дополнят финансовую помощь, предоставленную правительством Канады Украине в размере 2 млрд канадских долларов (около $1,47 млрд) в этом году.

По словам Трюдо, средства от облигаций помогут украинскому правительству продолжить предоставление основных услуг украинцам, включая выплаты пенсий и покупку топлива перед зимой.

"Канадцы смогут пойти в крупные банки, чтобы купить эти облигации, и средства пойдут на поддержку украинского правительства, чтобы они могли поддержать украинский народ", – написал канадский премьер в Twitter. Он также анонсировал другие меры поддержки Украины.

I announced that, soon, we’re going to be offering government-backed Ukraine Sovereignty Bonds. Canadians will be able to go to major banks to purchase these bonds – and the funds will go to support the Ukrainian government, so they can support the Ukrainian people. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 28, 2022

Зеленский поблагодарил Канаду за этот шаг. "Хочу поблагодарить сегодня Канаду – наших давних и искренних партнеров. За беспрецедентный поступок по выпуску суверенных облигаций Канады, все средства от размещение которых будут направлены на помощь Украине. Объем – $0,5 млрд. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и в всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров", – отметил Зеленский. Он также поблагодарил США, которые сегодня объявили об очередном пакете военной помощи Украине. "Его объем – $275 млн. Очень нужные вещи для наших защитников, и они дают нам возможность шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, это то, что может гарантировать людям фундаментальное право на жизнь", – сказал президент.