Зеленский поблагодарил Канаду за "беспрецедентный" выпуск суверенных облигаций для Украины

Выпуск правительством Канады пятилетних облигаций для финансовой поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bonds) анонсировал сегодня премьер-министр Джастин Трюдо на XXVII Конгрессе украинских канадцев в Виннипеге, его речь опубликована на сайте премьера.
Поступления от этих пятилетних облигаций будут направлены непосредственно в Украину через счет, администрируемый Международным валютным фондом, и дополнят финансовую помощь, предоставленную правительством Канады Украине в размере 2 млрд канадских долларов (около $1,47 млрд) в этом году.
По словам Трюдо, средства от облигаций помогут украинскому правительству продолжить предоставление основных услуг украинцам, включая выплаты пенсий и покупку топлива перед зимой.
"Канадцы смогут пойти в крупные банки, чтобы купить эти облигации, и средства пойдут на поддержку украинского правительства, чтобы они могли поддержать украинский народ", – написал канадский премьер в Twitter. Он также анонсировал другие меры поддержки Украины.
Зеленский поблагодарил Канаду за этот шаг.
"Хочу поблагодарить сегодня Канаду – наших давних и искренних партнеров. За беспрецедентный поступок по выпуску суверенных облигаций Канады, все средства от размещение которых будут направлены на помощь Украине. Объем – $0,5 млрд. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и в всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров", – отметил Зеленский.
Он также поблагодарил США, которые сегодня объявили об очередном пакете военной помощи Украине.
"Его объем – $275 млн. Очень нужные вещи для наших защитников, и они дают нам возможность шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, это то, что может гарантировать людям фундаментальное право на жизнь", – сказал президент.
Контекст:
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.
Пресс-служба канадского премьера 28 октября уточнила, что в этом году Канада выделила Украине финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов, и вся эта сумма уже выплачена. "Это в дополнение к выделенной помощи почти на 1,5 млрд канадских долларов, включающую военную помощь, 320 млн канадских долларов на усилия по гуманитарному реагированию и иммиграционные меры", – говорится в сообщении.