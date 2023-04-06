ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Международные резервы Украины выросли до почти $31,9 млрд. Это рекорд за 11 лет – НБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В НБУ отметили, что на валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило $5,1 млрд
В НБУ отметили, что на валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило $5,1 млрд
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В марте международные резервы Украины возросли на 10%. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины 6 апреля.

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины возросли до $31,878 млрд.

"Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года). В марте резервы выросли на 10% из-за поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что на валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило $5,1 млрд, в частности: $1,76 млрд – от правительства Канады; $1,6 млрд – от ЕС; $1,25 млрд – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); $2,2 млн – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка; $476,5 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте $486,8 млн, из которых $409,3 млн – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $49,6 млн – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $638,6 млн.

Также в марте НБУ продал на валютном рынке $1,67 млрд и выкупил в резервы $5,2 млн.

"Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на $783,1 млн – до $1,669 млрд. Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц", – добавили в пресс-службе.

В Нацбанке добавили, что нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.

Контекст:

По состоянию на 1 января 2023 года международные резервы Украины составляли $28,491 млрд.

За 2022 год, большую часть которого Украина противостояла российской агрессии, международные резервы Украины сократились на 7,9%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Заявление актера
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Заявление актера
Галина ГРИШИНА
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
Галина ГРИШИНА
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
Галина ГРИШИНА
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Галина ГРИШИНА
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (124437)
2
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (120926)
3
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (117471)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (105249)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (72342)
6
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (51842)
7
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (49330)
8
Названа самая модная стрижка 2023 года (44943)
 
 
 
 