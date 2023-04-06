Международные резервы Украины выросли до почти $31,9 млрд. Это рекорд за 11 лет – НБУ

В НБУ отметили, что на валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило $5,1 млрд Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины возросли до $31,878 млрд.

"Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года). В марте резервы выросли на 10% из-за поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что на валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило $5,1 млрд, в частности: $1,76 млрд – от правительства Канады; $1,6 млрд – от ЕС; $1,25 млрд – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); $2,2 млн – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка; $476,5 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте $486,8 млн, из которых $409,3 млн – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $49,6 млн – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $638,6 млн.

Также в марте НБУ продал на валютном рынке $1,67 млрд и выкупил в резервы $5,2 млн.

"Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на $783,1 млн – до $1,669 млрд. Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц", – добавили в пресс-службе.

В Нацбанке добавили, что нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.